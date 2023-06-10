Подразделения 92 ОМБр улучшили положение на Харьковщине, заняв высоту

Об успехах защитников Харьковщины на Купянском направлении сообщил в эфире нацмарафона командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко.

«В полосе ответственности 92 ОМБр противник в течение двух — двух с половиной последних недель совершал активные ударные штурмовые действия. Преимущественно штурмовал подразделениями «Штурм Z» – это из числа лишенных свободы на территории РФ. При поддержке артиллерийских средств, а также бронированной техники. Здесь следует заметить, что за счет мощного профессионального управления 92 ОМБр, мощной работы разведки, аэроразведки, слаженных действий с артиллерией часть противника удалось ликвидировать в районах сосредоточения, то есть когда они еще не выдвинулись на рубеж перехода в атаку. Остальной состав противника наша стальная пехота не просто разбила наголову, а провела ряд ударно-штурмовых действий, улучшив свое положение. На некотором отрезке удалось на 300 метров отодвинуть противника и занять высоту, которая с тактической точки зрения для нас важна», — сообщил Федоренко.

Он также ответил на вопрос, как повлияли на ситуацию на фронте рейды РДК и легиона «Свобода России» в Белгородскую область.

«Передняя линия фронта не увидела, мне кажется, никаких передвижений резервов противника. Но ведь мы не знаем, какое количество личного состава противник готовил как резерв на то или иное направление для совершения ударных или штурмовых действий. В связи с событиями в Белгородской области, когда часть россиян уже начала просыпаться от сна диктатуры и пытаться освободиться, соответственно, российско-оккупационные войска определенные резервы, которые могли бы применить на приоритетно важных для них направлениях (Купянском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском) вынуждены применять для того, чтобы попытаться подавить внутри себя, своего государства происходящее восстание», — отметил воин 92 ОМБр.