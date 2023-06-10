Підрозділи 92 ОМБр покращили становище на Харківщині, зайнявши висоту
Про успіхи захисників Харківщини на Куп’янському напрямку повідомив в етері нацмарафону командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко.
“У смузі відповідальності 92 ОМБр противник протягом двох – двох із половиною останніх тижнів вчиняв активні ударні штурмові дії. Переважно штурмував підрозділами “Штурм Z” – це з-поміж позбавлених волі на території РФ. І відповідно при підтримці артилерійських засобів, а також броньованої техніки. Тут варто зауважити, що за рахунок потужного фахового управління 92 ОМБр, потужної роботи розвідки, аеророзвідки, злагоджених дій з артилерією, частину противника вдалося ліквідувати в районах зосередження, тобто коли вони ще не висунулися на рубіж переходу в атаку. Решту особового складу противника наша сталева піхота – хлопці та дівчата – не просто розбили вщент, а провели ряд ударно-штурмових дій, покращили своє положення. На деякому відтинку вдалося на 300 метрів відсунути противника та зайняти висоту, яка з тактичної точки зору для нас є важливою”, – повідомив Федоренко.
Він також відповів на питання, як вплинули на ситуацію на фронті рейди РДК та легіону “Свобода Росії” до Бєлгородської області.
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“Передня лінія фронту не побачила, мені здається, жодних пересувань резервів противника. Але ми ж не знаємо, яку кількість особового складу противник готував як резерв на той чи інший напрямок для вчинення ударних або штурмових дій. У зв’язку з подіями в Бєлгородській області, коли частина росіян уже почала прокидатися від сну диктатури та намагатися звільнитися, відповідно російсько-окупаційні війська певні резерви, які могли б застосувати на пріоритетно важливих для них напрямках (Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському, Авдіївському) змушені застосовувати для того, щоб спробувати подавити всередині себе, своєї держави повстання, яке відбувається“, — зазначив воїн 92 ОМБр.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи захисників Харківщини на Куп’янському напрямку повідомив в етері нацмарафону командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко".