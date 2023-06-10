Підрозділи 92 ОМБр покращили становище на Харківщині, зайнявши висоту

Про успіхи захисників Харківщини на Куп’янському напрямку повідомив в етері нацмарафону командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко.

“У смузі відповідальності 92 ОМБр противник протягом двох – двох із половиною останніх тижнів вчиняв активні ударні штурмові дії. Переважно штурмував підрозділами “Штурм Z” – це з-поміж позбавлених волі на території РФ. І відповідно при підтримці артилерійських засобів, а також броньованої техніки. Тут варто зауважити, що за рахунок потужного фахового управління 92 ОМБр, потужної роботи розвідки, аеророзвідки, злагоджених дій з артилерією, частину противника вдалося ліквідувати в районах зосередження, тобто коли вони ще не висунулися на рубіж переходу в атаку. Решту особового складу противника наша сталева піхота – хлопці та дівчата – не просто розбили вщент, а провели ряд ударно-штурмових дій, покращили своє положення. На деякому відтинку вдалося на 300 метрів відсунути противника та зайняти висоту, яка з тактичної точки зору для нас є важливою”, – повідомив Федоренко.

Він також відповів на питання, як вплинули на ситуацію на фронті рейди РДК та легіону “Свобода Росії” до Бєлгородської області.

“Передня лінія фронту не побачила, мені здається, жодних пересувань резервів противника. Але ми ж не знаємо, яку кількість особового складу противник готував як резерв на той чи інший напрямок для вчинення ударних або штурмових дій. У зв’язку з подіями в Бєлгородській області, коли частина росіян уже почала прокидатися від сну диктатури та намагатися звільнитися, відповідно російсько-окупаційні війська певні резерви, які могли б застосувати на пріоритетно важливих для них напрямках (Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському, Авдіївському) змушені застосовувати для того, щоб спробувати подавити всередині себе, своєї держави повстання, яке відбувається“, — зазначив воїн 92 ОМБр.