Британська розвідка – про успіхи ЗСУ: росіяни відступають мінними полями

У свіжому зведенні розвідка Міністерства оборони Великої Британії поінформувала, що на кількох ділянках півдня та сходу України відбуваються “значні” операції ЗСУ. І Сили оборони досягли прогресу.

“За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони”, – написали у твіттері розвідники Великої Британії.

На деяких із ділянок українських атак прогрес, за оцінкою аналітиків, “був повільнішим”. Російська армія чинить спротив наступу неоднорідно: частина військ ворога діє в обороні надійно.

“Тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля”, – повідомили британці.