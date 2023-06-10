Live
  • Субота 10.06.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

Британська розвідка – про успіхи ЗСУ: росіяни відступають мінними полями

Події 11:35   10.06.2023
Оксана Горун
Британська розвідка – про успіхи ЗСУ: росіяни відступають мінними полями

У свіжому зведенні розвідка Міністерства оборони Великої Британії поінформувала, що на кількох ділянках півдня та сходу України відбуваються “значні” операції ЗСУ. І Сили оборони досягли прогресу.

“За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони”, – написали у твіттері розвідники Великої Британії.

На деяких із ділянок українських атак прогрес, за оцінкою аналітиків, “був повільнішим”. Російська армія чинить спротив наступу неоднорідно: частина військ ворога діє в обороні надійно.

Читайте також:  ЗСУ проводять наступальні операції на чотирьох ділянках фронту – ISW

“Тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля”, – повідомили британці.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Британська розвідка – про успіхи ЗСУ: росіяни відступають мінними полями
Британська розвідка – про успіхи ЗСУ: росіяни відступають мінними полями
10.06.2023
На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)
На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)
10.06.2023
Вночі Харківщину атакували безпілотниками. Синєгубов повідомив про загиблого
Вночі Харківщину атакували безпілотниками. Синєгубов повідомив про загиблого
10.06.2023
По Харківщині прилетів “Калібр”: інформація ХОВА
По Харківщині прилетів “Калібр”: інформація ХОВА
10.06.2023
Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ
Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ
10.06.2023
ЗСУ втратили ЗРК Iris-T, два танки Leopard 2 и 13 БМП Bradley сьогодні — BILD
ЗСУ втратили ЗРК Iris-T, два танки Leopard 2 и 13 БМП Bradley сьогодні — BILD
09.06.2023

Новини за темою:

08:04
ЗСУ проводять наступальні операції на чотирьох ділянках фронту – ISW
07:01
Нічна атака по Україні та авіаудари на Харківщині: зведення Генштабу
19:19
Противник хоче відновити рубіж оборони між Куп’янськом та Боровою – Машовець
18:49
Ракетний удар по околицях Харкова та обстріли області: дані Генштабу
18:47
ЗСУ втратили ЗРК Iris-T, два танки Leopard 2 и 13 БМП Bradley сьогодні — BILD

  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Британська розвідка – про успіхи ЗСУ: росіяни відступають мінними полями»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У свіжому зведенні розвідка Міністерства оборони Великої Британії поінформувала, що на кількох ділянках півдня та сходу України відбуваються “значні” операції ЗСУ. І Сили оборони досягли прогресу".