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Британская разведка сообщила об успехах ВСУ: россияне отступают минными полями

Мир 11:35   10.06.2023
Оксана Горун
Британская разведка сообщила об успехах ВСУ: россияне отступают минными полями

В свежей сводке разведка Министерства обороны Великобритании проинформировала, что на нескольких участках юга и востока Украины проходят «значительные» операции ВСУ. И Силы обороны достигли прогресса.

«За последние 48 часов значительные украинские операции происходят на нескольких участках востока и юга Украины. На некоторых участках украинские силы, вероятно, достигли значительного прогресса и пробили первую линию российской обороны», — написали в twitter разведчики Великобритании.

На некоторых из участков украинских атак прогресс, по оценке аналитиков, «был более медленным». Российская армия сопротивляется наступлению неоднородно: часть войск врага действует в обороне надежно.

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«Тогда как другие отступили в определенном беспорядке на фоне увеличения сообщений о потерях россиян, когда они отходят через собственные минные поля», — сообщили британцы.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В свежей сводке разведка Министерства обороны Великобритании проинформировала, что на нескольких участках юга и востока Украины проходят «значительные» операции ВСУ. И Силы обороны достигли прогресса".