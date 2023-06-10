Британская разведка сообщила об успехах ВСУ: россияне отступают минными полями

В свежей сводке разведка Министерства обороны Великобритании проинформировала, что на нескольких участках юга и востока Украины проходят «значительные» операции ВСУ. И Силы обороны достигли прогресса.

«За последние 48 часов значительные украинские операции происходят на нескольких участках востока и юга Украины. На некоторых участках украинские силы, вероятно, достигли значительного прогресса и пробили первую линию российской обороны», — написали в twitter разведчики Великобритании.

На некоторых из участков украинских атак прогресс, по оценке аналитиков, «был более медленным». Российская армия сопротивляется наступлению неоднородно: часть войск врага действует в обороне надежно.

«Тогда как другие отступили в определенном беспорядке на фоне увеличения сообщений о потерях россиян, когда они отходят через собственные минные поля», — сообщили британцы.