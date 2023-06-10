ВСУ проводят наступательные операции на четырех участках фронта — ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил активность ВСУ на различных направлениях: в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Аналитики сообщают о тактических успехах на юге.

«9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта, — сообщили в актуальной сводке ISW. — Министерство обороны РФ заявило, что российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня украинские силы продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом. 9 июня украинские силы продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и добились тактических успехов в этом районе».

Так, по информации Института изучения войны, 9 июня ограниченные локальные наземные операции к югу от Кременной проводили и ВСУ, и армия оккупантов. При этом противник теряется в догадках, ожидать ли удара на этом направлении.

«Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские силы ожидают атаки украинских войск, но не уверены, где украинские силы будут атаковать на Луганской линии фронта», — отметили в ISW.

Также бои 9 июня продолжались вокруг Бахмута. Но наиболее активно ситуация развивается южнее — у админграницы Донецкой и Запорожской областей и в самой Запорожской области.

«Украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки на административной границе между Донецкой и Запорожской областями и 9 июня добились незначительных успехов в этом районе. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 июня, видно, что украинские силы добились незначительных успехов восточнее Благодатного (5 км к югу от Большой Новоселки)», — отметили в сводке Института изучения войны.

Также ВСУ продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области — в районе Орехова.

Информация о происходящем там пока распространяется российскими источниками. Несмотря на их настрой рассказывать о «провале контрнаступления», некоторые все же в панике сообщали даже о прорыве первой линии обороны РФ в этом районе. Подробностей от Генштаба ВСУ и официальных спикеров Сил обороны на данную тему пока нет.