Live
  • Суббота 10.06.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

ВСУ проводят наступательные операции на четырех участках фронта — ISW

Мир 08:04   10.06.2023
Оксана Горун
ВСУ проводят наступательные операции на четырех участках фронта — ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил активность ВСУ на различных направлениях: в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Аналитики сообщают о тактических успехах на юге.

«9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта, — сообщили в актуальной сводке ISW. — Министерство обороны РФ заявило, что российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня украинские силы продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом. 9 июня украинские силы продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и добились тактических успехов в этом районе».

Так, по информации Института изучения войны, 9 июня ограниченные локальные наземные операции к югу от Кременной проводили и ВСУ, и армия оккупантов. При этом противник теряется в догадках, ожидать ли удара на этом направлении.

Луганская область на карте ISW 9 июня
Иллюстрация: карта ISW

«Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские силы ожидают атаки украинских войск, но не уверены, где украинские силы будут атаковать на Луганской линии фронта», — отметили в ISW.

Также бои 9 июня продолжались вокруг Бахмута. Но наиболее активно ситуация развивается южнее — у админграницы Донецкой и Запорожской областей и в самой Запорожской области.

Донецкая область на карте ISW 9 июня
Иллюстрация: карта ISW

«Украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки на административной границе между Донецкой и Запорожской областями и 9 июня добились незначительных успехов в этом районе. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 июня, видно, что украинские силы добились незначительных успехов восточнее Благодатного (5 км к югу от Большой Новоселки)», — отметили в сводке Института изучения войны.

Также ВСУ продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области — в районе Орехова.

Запорожская область на карте ISW 9 июня
Иллюстрация: карта ISW

Читайте также: Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец

Информация о происходящем там пока распространяется российскими источниками. Несмотря на их настрой рассказывать о «провале контрнаступления», некоторые все же в панике сообщали даже о прорыве первой линии обороны РФ в этом районе. Подробностей от Генштаба ВСУ и официальных спикеров Сил обороны на данную тему пока нет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночная атака по Украине и авиаудары на Харьковщине: сводка Генштаба
Ночная атака по Украине и авиаудары на Харьковщине: сводка Генштаба
10.06.2023
Из-за ночной атаки «Шахедами» и ракетами погибли три человека, еще 29 ранены
Из-за ночной атаки «Шахедами» и ракетами погибли три человека, еще 29 ранены
10.06.2023
ВСУ проводят наступательные операции на четырех участках фронта — ISW
ВСУ проводят наступательные операции на четырех участках фронта — ISW
10.06.2023
В Харькове во время пожара женщина отравилась угарным газом
В Харькове во время пожара женщина отравилась угарным газом
10.06.2023
Прогноз погоды в Харькове на выходные: «пляжным» будет только один день
Прогноз погоды в Харькове на выходные: «пляжным» будет только один день
09.06.2023
Ночью враг атаковал Харьковщину беспилотниками. Синегубов сообщил о погибшем
Ночью враг атаковал Харьковщину беспилотниками. Синегубов сообщил о погибшем
10.06.2023

Новости по теме:

07:01
Ночная атака по Украине и авиаудары на Харьковщине: сводка Генштаба
19:19
Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец
18:49
Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба
16:21
Как в метро Харькова прятались и выживали. В подземке Берлина – фотовыставка
14:08
Китай впервые поставил рф бронеавтомобили для войны против Украины — BILD

  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ВСУ проводят наступательные операции на четырех участках фронта — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 08:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил активность Сил обороны Украины на различных направлениях: в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Аналитики сообщают о тактических успехах на юге".