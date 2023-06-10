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ЗСУ проводять наступальні операції на чотирьох ділянках фронту – ISW

Події 08:04   10.06.2023
Оксана Горун
ЗСУ проводять наступальні операції на чотирьох ділянках фронту – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив активність ЗСУ на різних напрямках: у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики повідомляють про тактичні успіхи на півдні.

“9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту, – повідомили в актуальному зведенні ISW. – Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня українські сили просунулися на 1,2 км у ході наступальних операцій під Бахмутом. 9 червня українські сили продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей і досягли тактичних успіхів у цьому районі”.

Так, за інформацією Інституту вивчення війни, 9 червня обмежені локальні наземні операції на південь від Кремінної проводили як ЗСУ, так і армія окупантів. При цьому противник губиться в здогадах, чи чекати на удар на цьому напрямку.

Луганська область на карті ISW 9 червня

“Прессекретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські сили очікують на атаки українських військ, але не впевнені, де українські сили атакуватимуть на Луганській лінії фронту”, – зазначили в ISW.

Також бої 9 червня тривали довкола Бахмута. Але найактивніше ситуація розвивається південніше – біля адмінкордону Донецької та Запорізької областей та в самій Запорізькій області.

Донецька область на карті ISW 9 червня

“Українські сили продовжували обмежені наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями й 9 червня досягли незначних успіхів у цьому районі. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 червня, видно, що українські сили досягли незначних успіхів на схід від Благодатного (5 км на південь від Великої Новоселки)”, – зазначили у зведенні Інституту вивчення війни.

Також ЗСУ продовжили наземні атаки у західній частині Запорізької області – у районі Орєхова.

Запорізька область на карті ISW 9 червня

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Інформація про те, що там відбувається, поки що поширюється російськими джерелами. Попри їх настрій розповідати про “провал контрнаступу”, деякі все ж таки в паніці повідомляли навіть про прорив першої лінії оборони РФ у цьому районі. Подробиць від Генштабу ЗСУ та офіційних спікерів Сил оборони на цю тему поки що немає.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 08:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) відзначив активність ЗСУ на різних напрямках: у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики повідомляють про тактичні успіхи на півдні".