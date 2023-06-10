ЗСУ проводять наступальні операції на чотирьох ділянках фронту – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив активність ЗСУ на різних напрямках: у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики повідомляють про тактичні успіхи на півдні.

“9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту, – повідомили в актуальному зведенні ISW. – Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня українські сили просунулися на 1,2 км у ході наступальних операцій під Бахмутом. 9 червня українські сили продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей і досягли тактичних успіхів у цьому районі”.

Так, за інформацією Інституту вивчення війни, 9 червня обмежені локальні наземні операції на південь від Кремінної проводили як ЗСУ, так і армія окупантів. При цьому противник губиться в здогадах, чи чекати на удар на цьому напрямку.

“Прессекретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські сили очікують на атаки українських військ, але не впевнені, де українські сили атакуватимуть на Луганській лінії фронту”, – зазначили в ISW.

Також бої 9 червня тривали довкола Бахмута. Але найактивніше ситуація розвивається південніше – біля адмінкордону Донецької та Запорізької областей та в самій Запорізькій області.

“Українські сили продовжували обмежені наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями й 9 червня досягли незначних успіхів у цьому районі. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 червня, видно, що українські сили досягли незначних успіхів на схід від Благодатного (5 км на південь від Великої Новоселки)”, – зазначили у зведенні Інституту вивчення війни.

Також ЗСУ продовжили наземні атаки у західній частині Запорізької області – у районі Орєхова.

Інформація про те, що там відбувається, поки що поширюється російськими джерелами. Попри їх настрій розповідати про “провал контрнаступу”, деякі все ж таки в паніці повідомляли навіть про прорив першої лінії оборони РФ у цьому районі. Подробиць від Генштабу ЗСУ та офіційних спікерів Сил оборони на цю тему поки що немає.