Live
  • П’ятниця 09.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

Противник хоче відновити рубіж оборони між Куп’янськом та Боровою – Машовець

Події 19:19   09.06.2023
Оксана Горун
Противник хоче відновити рубіж оборони між Куп’янськом та Боровою – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розповів про задум ворога, через який той постійно атакує в районі Масютівки на Харківщині.

“На Куп’янському напрямку противник намагається реалізувати задум згортання оборони ЗСУ вздовж річки Оскіл з півночі на південь. Там у районі села Масютівка у напрямку Перший Лиман – Синьківка, а також у районі Коломийчихи, трохи північно-західніше, він активними діями намагається промацати оборону ЗСУ”, – зазначив Машовець в етері “Ukrlife.tv”.

Оглядач вважає, що ідея ворога, яку він марно намагається реалізувати, – “згорнути нашу оборону вздовж річки Оскіл та відновити кордон оборони між Куп’янськом та Боровою на Сватівському напрямку”. На думку Машовця, так армія РФ сподівається зняти загрозу наступу ЗСУ на Сватівсько-Старобільському напрямку та в бік Нижньої Дуванки.

Читайте також:  На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено майже дві сотні окупантів

“Західніше Нижньої Дуванки противник останнім часом здійснив низку спроб активних наступальних дій силами до роти, на різних ділянках атакував. Але поки безрезультатно, жодних особливих результатів досягти йому не вдалося, він там не просунувся, навіть найближчого завдання не виконав”, – сказав аналітик.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У вихідні в Харкові зміняться деякі маршрути трамваїв і тролейбусів
У вихідні в Харкові зміняться деякі маршрути трамваїв і тролейбусів
09.06.2023
Противник хоче відновити рубіж оборони між Куп’янськом та Боровою – Машовець
Противник хоче відновити рубіж оборони між Куп’янськом та Боровою – Машовець
09.06.2023
ЗСУ втратили ЗРК Iris-T, два танки Leopard 2 и 13 БМП Bradley сьогодні — BILD
ЗСУ втратили ЗРК Iris-T, два танки Leopard 2 и 13 БМП Bradley сьогодні — BILD
09.06.2023
Годував окупантів м’ясом та платив податки в РФ: на Харківщині піймали фермера
Годував окупантів м’ясом та платив податки в РФ: на Харківщині піймали фермера
09.06.2023
Китай вперше поставив рф бронеавтомобілі для війни проти України – BILD
Китай вперше поставив рф бронеавтомобілі для війни проти України – BILD
09.06.2023
Харківська міськрада готується перейменувати сквер “Дружба”, присвячений РФ
Харківська міськрада готується перейменувати сквер “Дружба”, присвячений РФ
09.06.2023

Новини за темою:

18:49
Ракетний удар по околицях Харкова та обстріли області: дані Генштабу
16:21
Як у метро Харкова ховалися і виживали. У підземці Берліна – фотовиставка
14:08
Китай вперше поставив рф бронеавтомобілі для війни проти України – BILD
18:31
Україна почала контрнаступ. ЗСУ йдуть на Пологи, Токмак і Василівку – ЗМІ
11:16
Російська еліта засмучена з приводу перспектив війни – Bloomberg

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Противник хоче відновити рубіж оборони між Куп’янськом та Боровою – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 19:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розповів про задум ворога, через який той постійно атакує в районі Масютівки на Харківщині".