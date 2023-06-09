Противник хоче відновити рубіж оборони між Куп’янськом та Боровою – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розповів про задум ворога, через який той постійно атакує в районі Масютівки на Харківщині.

“На Куп’янському напрямку противник намагається реалізувати задум згортання оборони ЗСУ вздовж річки Оскіл з півночі на південь. Там у районі села Масютівка у напрямку Перший Лиман – Синьківка, а також у районі Коломийчихи, трохи північно-західніше, він активними діями намагається промацати оборону ЗСУ”, – зазначив Машовець в етері “Ukrlife.tv”.

Оглядач вважає, що ідея ворога, яку він марно намагається реалізувати, – “згорнути нашу оборону вздовж річки Оскіл та відновити кордон оборони між Куп’янськом та Боровою на Сватівському напрямку”. На думку Машовця, так армія РФ сподівається зняти загрозу наступу ЗСУ на Сватівсько-Старобільському напрямку та в бік Нижньої Дуванки.

“Західніше Нижньої Дуванки противник останнім часом здійснив низку спроб активних наступальних дій силами до роти, на різних ділянках атакував. Але поки безрезультатно, жодних особливих результатів досягти йому не вдалося, він там не просунувся, навіть найближчого завдання не виконав”, – сказав аналітик.