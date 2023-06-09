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На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено майже дві сотні окупантів

Суспільство 14:46   09.06.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено майже дві сотні окупантів

612 артилерійських обстрілів здійснили російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 6 авіанальотів.

На вказаному напрямку українські воїни знищили 72 окупанти, 109 отримали поранення. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Знищено 2 бойові машини піхоти ворога, три міномети, 2 протитанкові ракетні комплекси, протитанкову гармату «Рапіра», 2 польові склади з боєприпасами і 2 безпілотних летальних апарати», – додав Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "612 артилерійських обстрілів здійснили російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 6 авіанальотів.".