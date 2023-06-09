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На Купянско-Лиманском направлении убиты и ранены почти две сотни оккупантов

Общество 14:46   09.06.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении убиты и ранены почти две сотни оккупантов

612 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 6 авианалетов.

На указанном направлении украинские воины уничтожили 72 оккупанта, 109 получили ранения. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Уничтожены 2 боевые машины пехоты врага, три миномета, 2 противотанковых ракетных комплекса, противотанковая пушка «Рапира», 2 полевых склада с боеприпасами и 2 беспилотных летальных аппарата», — добавил Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 14:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "612 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 6 авианалетов.".