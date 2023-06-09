На Купянско-Лиманском направлении убиты и ранены почти две сотни оккупантов

612 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 6 авианалетов.

На указанном направлении украинские воины уничтожили 72 оккупанта, 109 получили ранения. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Уничтожены 2 боевые машины пехоты врага, три миномета, 2 противотанковых ракетных комплекса, противотанковая пушка «Рапира», 2 полевых склада с боеприпасами и 2 беспилотных летальных аппарата», — добавил Череватый.