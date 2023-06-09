На Купянско-Лиманском направлении убиты и ранены почти две сотни оккупантов
612 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 6 авианалетов.
На указанном направлении украинские воины уничтожили 72 оккупанта, 109 получили ранения. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Уничтожены 2 боевые машины пехоты врага, три миномета, 2 противотанковых ракетных комплекса, противотанковая пушка «Рапира», 2 полевых склада с боеприпасами и 2 беспилотных летальных аппарата», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "612 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 6 авианалетов.".