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Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец

Происшествия 19:19   09.06.2023
Оксана Горун
Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец Фото: карта DeepState

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал о замысле врага, из-за которого тот постоянно атакует в районе Масютовки на Харьковщине.

«На Купянском направлении противник пытается реализовать замысел сворачивания обороны ВСУ вдоль реки Оскол с севера на юг. Там в районе села Масютовка по направлению Первый Лиман – Синьковка, а также в районе Коломыйчихи, чуть северо-западней, он активными действиями пытается прощупать оборону ВСУ», — отметил Машовец в эфире «Ukrlife.tv».

Обозреватель считает, что идея врага, которую он безуспешно пытается реализовать, — «свернуть нашу оборону вдоль реки Оскол и восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой на Сватовском направлении». По мнению Машовца, так армия РФ надеется снять угрозу наступления ВСУ на Сватовско-Старобельском направлении и в сторону Нижней Дуванки.

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«Западнее Нижней Дуванки противник в последнее время предпринял ряд попыток активных наступательных действий силами до роты, на разных участках атаковал. Но пока безрезультатно, никаких особых результатов добиться ему не удалось, он там не продвинулся, даже ближайшую задачу не выполнил», — сказал аналитик.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 19:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал о замысле врага, из-за которого тот постоянно атакует в районе Масютовки на Харьковщине".