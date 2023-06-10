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На Харківщині знищили танк РФ, його екіпаж “наздогнала справедливість” (відео)

Події 19:18   10.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині знищили танк РФ, його екіпаж “наздогнала справедливість” (відео)

Безпілотники 92 ОМБр знищують ворога на Куп’янсько-Сватівському напрямку. Опубліковано відео очищення української землі від російської техніки, а потім окремо – її екіпажу.

Відео опублікував у своєму телеграмі командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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Їде ворожий танчик нашими українськими дорогами, думає, що він у безпеці. Але ось прилітає йому подаруночок: Бабах! Екіпаж думає: Фух, залишились у живих, – вискакують із танчика, але й тут доганяє їх справедливість – іще один подаруночок падає прямо їм на голови. Немає ні екіпажа, ні танчика. І так буде з кожним, хто прийшов на нашу землю“, – прокоментував Федоренко за кадром.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 19:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники 92 ОМБр знищують ворога на Куп’янсько-Сватівському напрямку. Опубліковано відео очищення української землі від російської техніки, а потім окремо – її екіпажу".