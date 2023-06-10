На Харківщині знищили танк РФ, його екіпаж “наздогнала справедливість” (відео)
Безпілотники 92 ОМБр знищують ворога на Куп’янсько-Сватівському напрямку. Опубліковано відео очищення української землі від російської техніки, а потім окремо – її екіпажу.
Відео опублікував у своєму телеграмі командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко.
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“Їде ворожий танчик нашими українськими дорогами, думає, що він у безпеці. Але ось прилітає йому подаруночок: “Бабах!“ Екіпаж думає: “Фух, залишились у живих“, – вискакують із танчика, але й тут доганяє їх справедливість – іще один подаруночок падає прямо їм на голови. Немає ні екіпажа, ні танчика. І так буде з кожним, хто прийшов на нашу землю“, – прокоментував Федоренко за кадром.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 19:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники 92 ОМБр знищують ворога на Куп’янсько-Сватівському напрямку. Опубліковано відео очищення української землі від російської техніки, а потім окремо – її екіпажу".