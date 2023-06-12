Live
  • Понедельник 12.06.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Почти полмиллиона переселенцев зарегистрировано на Харьковщине

Общество 18:06   12.06.2023
Оксана Якушко
Почти полмиллиона переселенцев зарегистрировано на Харьковщине

За последний месяц на Харьковщине получили справки ВПЛ около 10 тысяч человек. Теперь в регионе более 495 тысяч переселенцев, сообщили в ХОВА.

431,7 тысячи человек обратились за получением справки ВПЛ после 24 февраля, отметила заместитель начальника Харьковской ОВО Вита Ковальская.

«Количество переселенцев продолжает расти ежемесячно. Мы будем делать все возможное, чтобы они жили в комфорте. Всего в области зарегистрированы 274 многодетных семьи, 128,4 тысяч пенсионеров, почти 22 тысяч человек с инвалидностью и 89,7 тысяч детей», – рассказала Вита Ковальская.

На сегодня временным проживанием обеспечены 4872 ВПЛ. В общежитиях учебных заведений разместили 4 105 человек, в санаторно-курортных заведениях – 381 переселенца.

«В громадах за счет фонда временного проживания дали жилье 338 людям, а за счет фонда социального назначения — 48 переселенцам. Люди пытаются начать свою жизнь заново, и мы будем поддерживать их гуманитарной помощью, социальными выплатами и временным жильем», – сказала заместитель начальника Харьковской ОВА.

Читайте также: Повар из Канады и диджей из Великобритании кормят ВПЛ в Харькове (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Коммунальщики на ул. Сумской в Харькове меняют трубу по-современному (сюжет)
Коммунальщики на ул. Сумской в Харькове меняют трубу по-современному (сюжет)
12.06.2023
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
12.06.2023
Гибель курсантов под Харьковом: полиция сообщила о шести пострадавших (видео)
Гибель курсантов под Харьковом: полиция сообщила о шести пострадавших (видео)
12.06.2023
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
12.06.2023
Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ
Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ
12.06.2023
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
12.06.2023

Новости по теме:

18:06
Почти полмиллиона переселенцев зарегистрировано на Харьковщине
17:42
В Бабях под Харьковом коммунальщики восстанавливают дорогу
17:18
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
15:43
Фиксировать военные преступления: полицейские Харьковщины получили новые дроны
15:19
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Почти полмиллиона переселенцев зарегистрировано на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 18:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последний месяц на Харьковщине получили справки ВПЛ около 10 тысяч человек. Теперь в регионе более 495 тысяч переселенцев, сообщили в ХОВА.".