Почти полмиллиона переселенцев зарегистрировано на Харьковщине
За последний месяц на Харьковщине получили справки ВПЛ около 10 тысяч человек. Теперь в регионе более 495 тысяч переселенцев, сообщили в ХОВА.
431,7 тысячи человек обратились за получением справки ВПЛ после 24 февраля, отметила заместитель начальника Харьковской ОВО Вита Ковальская.
«Количество переселенцев продолжает расти ежемесячно. Мы будем делать все возможное, чтобы они жили в комфорте. Всего в области зарегистрированы 274 многодетных семьи, 128,4 тысяч пенсионеров, почти 22 тысяч человек с инвалидностью и 89,7 тысяч детей», – рассказала Вита Ковальская.
На сегодня временным проживанием обеспечены 4872 ВПЛ. В общежитиях учебных заведений разместили 4 105 человек, в санаторно-курортных заведениях – 381 переселенца.
«В громадах за счет фонда временного проживания дали жилье 338 людям, а за счет фонда социального назначения — 48 переселенцам. Люди пытаются начать свою жизнь заново, и мы будем поддерживать их гуманитарной помощью, социальными выплатами и временным жильем», – сказала заместитель начальника Харьковской ОВА.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последний месяц на Харьковщине получили справки ВПЛ около 10 тысяч человек. Теперь в регионе более 495 тысяч переселенцев, сообщили в ХОВА.".