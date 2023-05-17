Повар из Канады и диджей из Великобритании кормят ВПЛ в Харькове (видео)

С начала полномасштабной войны по меньшей мере 200 иностранных волонтеров помогали готовить горячие обеды для переселенцев и людей, оставшихся без жилья, в столовой завода Фрунзе в Харькове. Ежедневно они готовят до 3 тысяч порций.

40-летний Фрэнсис Кардинал волонтерил в разных странах. Восемь месяцев назад канадец приехал в Харьков и присоединился к кухне на заводе Фрунзе, пишет «Суспільне Харків».

«Я 18 лет жил в Африке, Индии и Южной Америке. Родители привыкли к тому, что я бываю в таинственных, опасных местах. Когда я сказал маме, что собираюсь в Украину, она такая: «Круто, здорово, рада за тебя!». Она не удивилась», — рассказывает Фрэнсис.

На родине канадец работал поваром на телевизионных съемочных площадках.

На украинском Фрэнсис знает лишь несколько названий продуктов — с шеф-поваром Русланой Руденко они преимущественно общаются жестами.

«Он пробовал делать свои соусы, запеканки. Готовил и угощал нас всех. Очень вкусно было. Лишние руки никогда не помешают, тем более на кухне. Мы очень много людей кормим, а было еще больше», — говорит шеф-повар.

Писатель и диджей из Великобритании Лиам Флетчер приехал в Харьков почти шесть месяцев назад.

«В жизни я лишь изредка готовил и получалось очень плохо. Здесь на самом деле быстро учишься. Следующее, о чем я задумываюсь, — это вернуться на тысячу километров на запад, во Львов, и начать учиться на военного медика. Просто стараюсь быть полезным созданием во времена кризисов, когда люди страдают», — рассказывает Лиам.

Полячка Алина Клосовская в Харькове с мая. До этого готовила на границе для украинских беженцев, которые прибывали в Польшу: «Я действительно хочу помогать. Отсюда так близко к Польше, мы же соседи, и я думаю, что в такой ситуации помощь вам — это доброе дело. Конечно, я опасаюсь, но потребность помочь больше страха».



Фото: «Суспільне Харків»

По меньшей мере 200 иностранных волонтеров помогали готовить — флажки со своими именами они оставляют на карте мира, которая висит на стене кухни, показывает руководитель волонтерской организации «Кухня Фрунзе» Елена Василенко.

«Это разные люди, которые просто по зову сердца хотят помочь. Поэтому мы для себя решили, что надо быть немножко благодарными этим людям и стараемся им или бесплатно дать жилье, или сделать ярче их досуг», — рассказывает Елена.