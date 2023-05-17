Кухар із Канади та діджей із Великої Британії годують ВПО в Харкові (відео)

З початку повномасштабної війни щонайменше 200 іноземних волонтерів допомагали готувати гарячі обіди для переселенців та людей, які залишилися без житла, у їдальні заводу Фрунзе в Харкові. Щодня вони готують до 3 тисяч порцій.

40-річний Френсіс Кардинал волонтерив у різних країнах світу. Вісім місяців тому канадець приїхав у Харків й долучився до кухні на заводі Фрунзе, пише “Суспільне Харків”.

“Я 18 років жив в Африці, Індії та Південній Америці. Батьки звикли до того, що я буваю в таємничих, небезпечних місцях. Коли я сказав мамі, що збираюся в Україну, вона така: “Круто, чудово, рада за тебе!”. Вона не здивувалася”, — розповідає Френсіс.

На батьківщині канадець працював кухарем на телевізійних знімальних майданчиках.

Українською Френсіс знає лише декілька назв продуктів — із шеф-кухаркою Русланою Руденко вони переважно спілкуються жестами.

“Він пробував робити свої соуси, запіканки. Готував і пригощав нас усіх. Дуже смачно було Зайві руки ніколи не завадять, тим більше на кухні. Ми дуже багато людей годуємо, а було ще більше”, — говорить шеф-кухарка.

Письменник і диджей із Великої Британії Ліам Флетчер приїхав до Харкова майже шість місяців тому.

“У житті я лише зрідка готував і виходило дуже кепсько. Тут насправді швидко вчишся. Наступне, про що я задумуюся, — це повернутися на тисячу кілометрів на захід, у Львів, і почати вчитися на військового медика. Просто намагаюся бути корисним створінням у часи криз, коли люди страждають”, — розказує Ліам.

Полячка Аліна Клосовська в Харкові з травня. До цього готувала на кордоні для українських біженців, які прибували до Польщі: “Я справді хочу допомагати. Звідси так близько до Польщі, ми ж сусіди, і я думаю, що в такій ситуації допомога вам — це добра справа. Звісно, я побоююся, але потреба допомогти більша за страх”.



Фото: “Суспільне Харків”

Щонайменше 200 іноземних волонтерів допомагали готувати — прапорці зі своїми іменами вони залишають на карті світу, яка висить на стіні кухні, показує керівниця волонтерської організації “Кухня Фрунзе” Олена Василенко.

“Це різні люди, які просто на поклик серця хочуть допомогти. Тому ми для себе вирішили, що треба бути трішки вдячними цим людям і стараємося їм або безплатно дати житло, або зробити яскравішим їхнє дозвілля”, — розповідає Олена.