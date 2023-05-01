Передав кухонну техніку. Синєгубов відвідав кафе японця Фумінорі у Харкові

Японець Фумінорі Цучико став одним із символів незламності Харкова, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пан Фумінорі одразу після початку повномасштабного російського вторгнення приїхав із Японії до України, щоб допомагати людям. Спочатку він підтримував харків’ян, які переховувалися від російських обстрілів у метро, а нещодавно відкрив на Салтівці FuMi Caffe, де щодня готують майже півтисячі безкоштовних обідів для містян та жителів області.

«Сьогодні особисто відвідав знамените кафе та поспілкувався з паном Фумінорі. Вражений його людяністю, щирістю та безкористливістю. Передали пану Фумінорі велику морозильну камеру, іншу необхідну кухонну техніку та кілька тонн продуктів, аби його команда продовжувала допомагати людям. Від щирого серця подякував пану Фумінорі за усе, що він робить для мешканців Харківщині», – розповів Синєгубов.