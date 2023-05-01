Передал кухонную технику. Синегубов посетил кафе японца Фуминори в Харькове

Японец Фуминори Цучико стал одним из символов несокрушимости Харькова, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Господин Фуминори сразу после начала полномасштабного российского вторжения приехал из Японии в Украину, чтобы помогать людям. Сначала он поддерживал харьковчан, скрывавшихся от российских обстрелов в метро, а недавно открыл на Салтовке FuMi Caffe, где ежедневно готовят около полутысячи бесплатных обедов для горожан и жителей области.

«Сегодня лично посетил знаменитое кафе и пообщался с господином Фуминори. Поражён его человечностью, искренностью и бескорыстием. Передали Фуминори большую морозильную камеру, другую необходимую кухонную технику и несколько тонн продуктов, чтобы его команда продолжала помогать людям. От всей души поблагодарил господина Фуминори за все, что он делает для жителей Харьковщины», — рассказал Синегубов.