Передал кухонную технику. Синегубов посетил кафе японца Фуминори в Харькове
Японец Фуминори Цучико стал одним из символов несокрушимости Харькова, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Господин Фуминори сразу после начала полномасштабного российского вторжения приехал из Японии в Украину, чтобы помогать людям. Сначала он поддерживал харьковчан, скрывавшихся от российских обстрелов в метро, а недавно открыл на Салтовке FuMi Caffe, где ежедневно готовят около полутысячи бесплатных обедов для горожан и жителей области.
«Сегодня лично посетил знаменитое кафе и пообщался с господином Фуминори. Поражён его человечностью, искренностью и бескорыстием. Передали Фуминори большую морозильную камеру, другую необходимую кухонную технику и несколько тонн продуктов, чтобы его команда продолжала помогать людям. От всей души поблагодарил господина Фуминори за все, что он делает для жителей Харьковщины», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 17:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японец Фуминори Цучико стал одним из символов несокрушимости Харькова, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.".