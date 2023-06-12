Майже пів мільйона переселенців зареєстровано на Харківщині

За останній місяць на Харківщині отримали довідки ВПО близько 10 тисяч людей. Тепер у регіоні понад 495 тисяч переселенців, повідомили у ХОВА.

431,7 тисячі осіб звернулися за отриманням довідки ВПО після 24 лютого, зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Кількість переселенців продовжує зростати щомісяця. Ми будемо робити все можливе, аби вони жили в комфорті. Загалом в області зареєстровано 274 багатодітні сім’ї, 128,4 тисячі пенсіонерів, майже 22 тисячі осіб з інвалідністю та 89,7 тисячі дітей», – розповіла Віта Ковальська.

На сьогодні тимчасовим проживанням забезпечено 4872 внутрішньо переміщених особи. Зокрема, у гуртожитках закладів освіти розміщено 4 105 людей, а у санаторно-курортних закладах – 381 переселенця.

«Окрім того, у громадах за рахунок фонду тимчасового проживання надали житло 338 людям, а за рахунок фонду соціального призначення – 48 переселенцям. Люди намагаються почати своє життя заново, і ми будемо їх підтримувати гуманітарною допомогою, соціальними виплатами та тимчасовим житлом», – сказала заступниця начальника Харківської ОВА.