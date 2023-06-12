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Житель Купянщины получил 5 лет тюрьмы за «дружбу» с оккупантами

Общество 11:33   12.06.2023
Виктория Яковенко
Житель Купянщины получил 5 лет тюрьмы за «дружбу» с оккупантами Фото: Харьковская областная прокуратура

48-летний житель села Плоское в Харьковской области во время оккупации населенного пункта активно сотрудничал с военными РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале мая 2022 года мужчина добровольно отдал свой дом оккупантам, где они и проживали до сентября — до момента деоккупации села.

Кроме того, в июне прошлого года коллаборант вместе с военными РФ приехал к своему знакомому. Угрожая насилием и запугивая мужчину, коллаборант заставил его отдать ключи от автомобиля «ВАЗ» и трактора. В результате оккупанты завладели указанными транспортными средствами и смогли использовать их в собственных целях.

После деоккупации населённого пункта коллаборанта разоблачили правоохранители.

Его признали виновным в передаче материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора (ч. 4 ст. 111-1 УКУ). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 10 лет с конфискацией всего лично ему положенного имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний житель села Плоское в Харьковской области во время оккупации населенного пункта активно сотрудничал с военными РФ.".