Житель Купянщины получил 5 лет тюрьмы за «дружбу» с оккупантами

48-летний житель села Плоское в Харьковской области во время оккупации населенного пункта активно сотрудничал с военными РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале мая 2022 года мужчина добровольно отдал свой дом оккупантам, где они и проживали до сентября — до момента деоккупации села.

Кроме того, в июне прошлого года коллаборант вместе с военными РФ приехал к своему знакомому. Угрожая насилием и запугивая мужчину, коллаборант заставил его отдать ключи от автомобиля «ВАЗ» и трактора. В результате оккупанты завладели указанными транспортными средствами и смогли использовать их в собственных целях.

После деоккупации населённого пункта коллаборанта разоблачили правоохранители.

Его признали виновным в передаче материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора (ч. 4 ст. 111-1 УКУ). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 10 лет с конфискацией всего лично ему положенного имущества.