В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)

СБУ задержала вражеского агента, который шпионил за позициями Сил обороны вблизи границы с РФ и передавал данные ГРУ.

«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по нейтрализации агентурной сети главного управления генштаба СР РФ (известного как ГРУ) на Харьковщине. В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Задержанный — 52-летний житель Харькова. Его завербовали в самом начале полномасштабного вторжения РФ.

«По указаниям агрессора он шпионил за местами временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. В первую очередь его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Также он фиксировал направления движения колонн украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области. Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности», — сообщил подробности Абдула.

Полученные сведения предатель передавал через telegram представителю российской военной разведки, находившемуся на территории РФ. Еще трех агентов из той же группы, где действовал задержанный, сотрудники СБУ разоблачили ранее: в августе 2022-го и в феврале 2023-го. Среди них был «связной» военной разведки РФ.

Харьковчанину сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он под стражей. Предателю грозит пожизненное.