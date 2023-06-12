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В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)

Общество 10:10   12.06.2023
Оксана Горун
В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)

СБУ задержала вражеского агента, который шпионил за позициями Сил обороны вблизи границы с РФ и передавал данные ГРУ.

«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по нейтрализации агентурной сети главного управления генштаба СР РФ (известного как ГРУ) на Харьковщине. В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Задержанный — 52-летний житель Харькова. Его завербовали в самом начале полномасштабного вторжения РФ.

«По указаниям агрессора он шпионил за местами временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. В первую очередь его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Также он фиксировал направления движения колонн украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области. Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности», — сообщил подробности Абдула.

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Полученные сведения предатель передавал через telegram представителю российской военной разведки, находившемуся на территории РФ. Еще трех агентов из той же группы, где действовал задержанный, сотрудники СБУ разоблачили ранее: в августе 2022-го и в феврале 2023-го. Среди них был «связной» военной разведки РФ.

Харьковчанину сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он под стражей. Предателю грозит пожизненное.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 10:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала вражеского агента, который шпионил за позициями Сил обороны вблизи границы с РФ и передавал данные ГРУ".