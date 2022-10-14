В Харьковской области СБУ поймали «на горячем» информатора россиян
18-летний агент сообщал врагу позиции ВСУ в Харьковской области за немалые деньги.
С июня по октябрь 18-летний парень из Краснограда информировал россиян о дислокации подразделений ВСУ, их вооружении и перемещении, сообщает Служба безопасности Украины.
Пророссийски настроенный парень общался с оккупантами через мессенджер Telegram. Он сотрудничал с врагом за деньги.
Разоблачили агента сотрудники Управления СБУ в Харьковской области и киберспециалисты УСБУ в Донецкой и Луганской областях.
Подозреваемого задержали с поличным, когда тот собирал информацию о позициях и передвижениях украинской техники и войск. Во время обыска у информатора изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Приспешнику врага грозит до 12 лет лишения свободы.
Читайте также: Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: агент, ВСУ, госизмена, информатор, СБУ; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 13:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области СБУ поймали «на горячем» информатора россиян".