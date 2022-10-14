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В Харьковской области СБУ поймали «на горячем» информатора россиян

Общество 13:01   14.10.2022
Оксана Якушко
В Харьковской области СБУ поймали «на горячем» информатора россиян

18-летний агент сообщал врагу позиции ВСУ в Харьковской области за немалые деньги.

С июня по октябрь 18-летний парень из Краснограда информировал россиян о дислокации подразделений ВСУ, их вооружении и перемещении, сообщает Служба безопасности Украины.

Пророссийски настроенный парень общался с оккупантами через мессенджер Telegram. Он сотрудничал с врагом за деньги.

Разоблачили агента сотрудники Управления СБУ в Харьковской области и киберспециалисты УСБУ в Донецкой и Луганской областях.

Подозреваемого задержали с поличным, когда тот собирал информацию о позициях и передвижениях украинской техники и войск. Во время обыска у информатора изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным.


Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Приспешнику врага грозит до 12 лет лишения свободы.

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 13:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области СБУ поймали «на горячем» информатора россиян".