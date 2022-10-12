Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ
СБУ сообщила о выявлении на Харьковщине агентурной сети ГРУ РФ. Ее организаторы — двое жителей области. У одного из них сын служит в ВСУ.
Сама сеть была нацелена на выявление ВСУ и наведение ударов по защитникам Украины в регионе. Деятельность агентурной сети РФ прекратила контрразведка СБУ.
«Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач», — отметили в пресс-службе СБУ.
Так, в задачи агентов врага на Харьковщине входил сбор информации о местоположении Сил обороны Украины и военной техники. Также вражеские агенты «работали» корректировщиками и сообщали своим «хозяевам» о результатах их обстрелов Харьковской области. Особое внимание уделяли «охоте» за ракетными системами HIMARS.
«По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали «в темную», — сообщили в пресс-службе СБУ.
В частности, предатели создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь «бытовыми разговорами», узнавали о результатах ударов по объектам, а также — передвижении поблизости техники ВСУ, ее количестве и виде.
«Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний «высоких должностей» в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение», — проинформировали в Службе безопасности.
Читайте также: Помогал россиянам укреплять блиндажи – в Харькове задержали предателя-лесника
Один из предателей с приходом «русского мира» перебрался на временно оккупированную территорию Харьковщины, и работал на врага там. «И это при том, что его сын — военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов», — добавили «безопасники».
Сейчас СБУ задержала агента ГРУ, который остался на территории, подконтрольной Украине. Ему сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО. Поиск других причастных к этой сети еще идет.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, госизмена, ГРУ, задержали, СБУ; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ".