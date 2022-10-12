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Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ

Происшествия 10:37   12.10.2022
Оксана Горун
Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ

СБУ сообщила о выявлении на Харьковщине агентурной сети ГРУ РФ. Ее организаторы — двое жителей области. У одного из них сын служит в ВСУ.

Сама сеть была нацелена на выявление ВСУ и наведение ударов по защитникам Украины в регионе. Деятельность агентурной сети РФ прекратила контрразведка СБУ.

«Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач», — отметили в пресс-службе СБУ.

Так, в задачи агентов врага на Харьковщине входил сбор информации о местоположении Сил обороны Украины и военной техники. Также вражеские агенты «работали» корректировщиками и сообщали своим «хозяевам» о результатах их обстрелов Харьковской области. Особое внимание уделяли «охоте» за ракетными системами HIMARS.

СБУ поймала наводчиков

«По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали «в темную», — сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, предатели создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь «бытовыми разговорами», узнавали о результатах ударов по объектам, а также — передвижении поблизости техники ВСУ, ее количестве и виде.

СБУ здерживает агента ГРУ на Харьковщине

«Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний «высоких должностей» в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение», — проинформировали в Службе безопасности.

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Один из предателей с приходом «русского мира» перебрался на временно оккупированную территорию Харьковщины, и работал на врага там. «И это при том, что его сын — военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов», — добавили «безопасники».

Сейчас СБУ задержала агента ГРУ, который остался на территории, подконтрольной Украине. Ему сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО. Поиск других причастных к этой сети еще идет.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 10:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ".