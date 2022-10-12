Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ

СБУ сообщила о выявлении на Харьковщине агентурной сети ГРУ РФ. Ее организаторы — двое жителей области. У одного из них сын служит в ВСУ.

Сама сеть была нацелена на выявление ВСУ и наведение ударов по защитникам Украины в регионе. Деятельность агентурной сети РФ прекратила контрразведка СБУ.

«Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач», — отметили в пресс-службе СБУ.

Так, в задачи агентов врага на Харьковщине входил сбор информации о местоположении Сил обороны Украины и военной техники. Также вражеские агенты «работали» корректировщиками и сообщали своим «хозяевам» о результатах их обстрелов Харьковской области. Особое внимание уделяли «охоте» за ракетными системами HIMARS.

«По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали «в темную», — сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, предатели создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь «бытовыми разговорами», узнавали о результатах ударов по объектам, а также — передвижении поблизости техники ВСУ, ее количестве и виде.

«Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний «высоких должностей» в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение», — проинформировали в Службе безопасности.

Один из предателей с приходом «русского мира» перебрался на временно оккупированную территорию Харьковщины, и работал на врага там. «И это при том, что его сын — военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов», — добавили «безопасники».

Сейчас СБУ задержала агента ГРУ, который остался на территории, подконтрольной Украине. Ему сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО. Поиск других причастных к этой сети еще идет.