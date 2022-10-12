Батько військовослужбовця ЗСУ на Харківщині став агентом ГРУ та працював на РФ

СБУ повідомила про виявлення на Харківщині агентурної мережі ГРУ РФ. Її організатори – двоє мешканців області. В одного з них син служить у ЗСУ.

Сама мережа була націлена на виявлення ЗСУ та наведення ударів по захисникам України в регіоні. Діяльність агентурної мережі РФ припинила контррозвідка СБУ.

“Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої як ГРУ) і мали широкий спектр завдань”, – зазначили в пресслужбі СБУ.

Так, до завдань агентів ворога на Харківщині входив збір інформації про місцезнаходження Сил оборони України та військової техніки. Також ворожі агенти “працювали” коригувальниками та повідомляли своїм “господарям” про результати обстрілів ними Харківської області. Особливу увагу приділяли полюванню за ракетними системами HIMARS.

“За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола знайомих та друзів, яких використали “в темну”, – повідомили в пресслужбі СБУ.

Зокрема, зрадники створили групи в месенджерах, у яких, маскуючись “побутовими розмовами”, дізнавалися про результати ударів по об’єктах, а також – пересування поблизу техніки ЗСУ, її кількість та вид.

“Обидва організатори погодилися на співпрацю з РФ з ідеологічних міркувань та через обіцянки “високих посад” у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду”, – поінформували в Службі безпеки.

Один із зрадників із приходом “русского мира” перебрався на тимчасово окуповану територію Харківщини й працював на ворога там. “І це при тому, що його син – військовослужбовець ЗСУ та воює проти рашистів”, – додали “безпеківці”.

Наразі СБУ затримала агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні. Йому повідомили про підозру у держзраді та відправили до СІЗО. Пошук інших причетних до цієї мережі ще триває.