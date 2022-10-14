На Харківщині СБУ впіймали «на гарячому» інформатора росіян

18-річний агент повідомляв ворогові позиції ЗСУ у Харківській області за чималі гроші.

З червня по жовтень 18-річний хлопець із Краснограда інформував росіян про дислокацію підрозділів ЗСУ, їх озброєння та переміщення, повідомляє Служба безпеки України.

Проросійськи налаштований хлопець спілкувався із окупантами через месенджер Telegram. Він співпрацював із ворогом за гроші.

Викрили агента співробітники Управління СБУ у Харківській області та кіберфахівці УСБУ у Донецькій та Луганській областях.

Підозрюваного затримали на місці злочину, коли той збирав інформацію про позиції та пересування української техніки та військ. Під час обшуку у інформатора вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук на місці злочину.



Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.