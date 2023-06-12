У Харкові затримали агента російського ГРУ (відео)

СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за позиціями Сил оборони поблизу кордону з РФ та передавав дані ГРУ.

“Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із нейтралізації агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ) на Харківщині. У результаті оперативних заходів затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону” — повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Затриманий – 52-річний мешканець Харкова. Його завербували на початку повномасштабного вторгнення РФ.

“За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також він фіксував напрямки руху колон української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області. Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості“, – повідомив подробиці Абдула.

Отримані відомості зрадник передавав через телеграм представнику російської військової розвідки, який перебував на території РФ. Ще трьох агентів із тієї ж групи, в якій діяв затриманий, співробітники СБУ викрили раніше: у серпні 2022-го та в лютому 2023-го. Серед них був “зв’язковий” військової розвідки РФ.

Харків’янину повідомили про підозру у держзраді. Нині він під вартою. Зраднику загрожує довічне.