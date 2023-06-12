Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Мешканець Куп’янщини отримав 5 років тюрми за «дружбу» з окупантами

Суспільство 11:33   12.06.2023
Виктория Яковенко
Мешканець Куп’янщини отримав 5 років тюрми за «дружбу» з окупантами Фото: Харківська обласна прокуратура

48-річний мешканець села Плоске на Харківщині під час окупації населеного пункту активно співпрацював з військовими РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку травня 2022 року чоловік добровільно віддав свій будинок окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту деокупації села.

Крім того, у червні минулого року колаборант разом з військовими РФ приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи чоловіка, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.

Після деокупації населеного пункту колаборанта викрили правоохоронці.

Його визнали винним в передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю строком на 10 років з конфіскацією всього особисто йому належного майна.

Читайте також: У Харкові затримали агента російського ГРУ (відео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Обстріли Харківщини за добу: у прокуратурі повідомили про ще одну поранену
Обстріли Харківщини за добу: у прокуратурі повідомили про ще одну поранену
12.06.2023
15-річну харків’янку повертали додому поліцейські
15-річну харків’янку повертали додому поліцейські
12.06.2023
Наслідки обстрілів Харківщини: поліція опублікувала фото
Наслідки обстрілів Харківщини: поліція опублікувала фото
12.06.2023
З Каховського водосховища “пішло” 72% води – Міндовкілля (фото)
З Каховського водосховища “пішло” 72% води – Міндовкілля (фото)
12.06.2023
У громаді під Харковом завтра відключать світло майже на цілий день
У громаді під Харковом завтра відключать світло майже на цілий день
12.06.2023
У Харкові затримали агента російського ГРУ (відео)
У Харкові затримали агента російського ГРУ (відео)
12.06.2023

Новини за темою:

11:15
Обстріли Харківщини за добу: у прокуратурі повідомили про ще одну поранену
09:19
Суд змушує КП на Харківщині упорядкувати укриття
18:07
Ліквідувала росіян в укріпленому бліндажі харківська ТрО (відео)
17:19
На Харківщині судитимуть ФОП, яка працювала за законами окупантів
10:32
На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мешканець Куп’янщини отримав 5 років тюрми за «дружбу» з окупантами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 11:33;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний мешканець села Плоске на Харківщині під час окупації населеного пункту активно співпрацював з військовими РФ.".