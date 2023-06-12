Мешканець Куп’янщини отримав 5 років тюрми за «дружбу» з окупантами
48-річний мешканець села Плоске на Харківщині під час окупації населеного пункту активно співпрацював з військовими РФ.
За даними Харківської обласної прокуратури, на початку травня 2022 року чоловік добровільно віддав свій будинок окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту деокупації села.
Крім того, у червні минулого року колаборант разом з військовими РФ приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи чоловіка, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.
Після деокупації населеного пункту колаборанта викрили правоохоронці.
Його визнали винним в передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю строком на 10 років з конфіскацією всього особисто йому належного майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 11:33;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний мешканець села Плоске на Харківщині під час окупації населеного пункту активно співпрацював з військовими РФ.".