Мешканець Куп’янщини отримав 5 років тюрми за «дружбу» з окупантами

48-річний мешканець села Плоске на Харківщині під час окупації населеного пункту активно співпрацював з військовими РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку травня 2022 року чоловік добровільно віддав свій будинок окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту деокупації села.

Крім того, у червні минулого року колаборант разом з військовими РФ приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи чоловіка, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.

Після деокупації населеного пункту колаборанта викрили правоохоронці.

Його визнали винним в передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю строком на 10 років з конфіскацією всього особисто йому належного майна.