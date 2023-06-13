Харьковский приют готов принимать животных из Херсона, но мест почти нет

В КП «Центр обращения с животными» просят забирать собак из городского приюта, чтобы освободить места для спасенных животных из Херсона.

Харьковский городской приют готов принимать животных, оставшихся без дома в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщили на странице Центра в Facebook.

«Но мест для собак почти нет. Давайте объединим усилия! Заберите собак из харьковского городского приюта в семьи — это освободит места для тех, кто старадает в Херсоне. Волонтеры везут животных из Херсона и ждут освобождения вольеров в нашем приюте», — написали на странице Центра.

Сейчас в приюте – 200 собак, добавили в Центре.