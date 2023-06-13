Live
  • Вторник 13.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Харьковский приют готов принимать животных из Херсона, но мест почти нет

Общество 11:57   13.06.2023
Виктория Яковенко
Харьковский приют готов принимать животных из Херсона, но мест почти нет Фото: КП «Центр обращения с животными»

В КП «Центр обращения с животными» просят забирать собак из городского приюта, чтобы освободить места для спасенных животных из Херсона.

Харьковский городской приют готов принимать животных, оставшихся без дома в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщили на странице Центра в Facebook.

«Но мест для собак почти нет. Давайте объединим усилия! Заберите собак из харьковского городского приюта в семьи — это освободит места для тех, кто старадает в Херсоне. Волонтеры везут животных из Херсона и ждут освобождения вольеров в нашем приюте», — написали на странице Центра.

Сейчас в приюте – 200 собак, добавили в Центре.

Читайте также: Харьковские спасатели животных ищут убежище для пяти собак из Херсона (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
13.06.2023
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
13.06.2023
Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)
Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)
13.06.2023
Терехов заявил, что ночью Харьков атаковали «Шахедами»
Терехов заявил, что ночью Харьков атаковали «Шахедами»
13.06.2023
Утром до Украины долетела только одна российская ракета — Воздушные силы ВСУ
Утром до Украины долетела только одна российская ракета — Воздушные силы ВСУ
13.06.2023
Ночная атака: ракеты ударили в жилую пятиэтажку, есть раненые и погибшие
Ночная атака: ракеты ударили в жилую пятиэтажку, есть раненые и погибшие
13.06.2023

Новости по теме:

20:10
Количество погибших из-за затопления Херсонщины и Николаевщины возросло
18:49
Лекарства и еда. Пять 20-тонных фур с гуманитаркой едут из Харькова в Херсон
20:50
Трое погибших. В Херсоне во время эвакуации россияне обстреляли гражданских
16:02
Харьковские спасатели животных ищут убежище для пяти собак из Херсона (видео)
09:21
Зооволонтеры из Харькова обрели талисман, спасая животных в Херсоне (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковский приют готов принимать животных из Херсона, но мест почти нет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» просят забирать собак из городского приюта, чтобы освободить места для спасенных животных из Херсона.".