Харьковский приют готов принимать животных из Херсона, но мест почти нет
Фото: КП «Центр обращения с животными»
В КП «Центр обращения с животными» просят забирать собак из городского приюта, чтобы освободить места для спасенных животных из Херсона.
Харьковский городской приют готов принимать животных, оставшихся без дома в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщили на странице Центра в Facebook.
«Но мест для собак почти нет. Давайте объединим усилия! Заберите собак из харьковского городского приюта в семьи — это освободит места для тех, кто старадает в Херсоне. Волонтеры везут животных из Херсона и ждут освобождения вольеров в нашем приюте», — написали на странице Центра.
Сейчас в приюте – 200 собак, добавили в Центре.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» просят забирать собак из городского приюта, чтобы освободить места для спасенных животных из Херсона.".