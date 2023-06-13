Харківський притулок готовий приймати тварин з Херсона, але місць майже немає

У КП «Центр поводження з тваринами» просять забирати собак з міського притулку, щоб звільнити місця для врятованих тварин з Херсона.

Харківський міський притулок готовий приймати тварин, які залишилися без домівки в результаті підриву Каховської ГЕС, повідомили на сторінці Центру у Facebook.

«Але місць для собак майже немає. Давайте об’єднаємо зусилля! Заберіть собак з харківського міського притулку в родини – це звільнить місця для тих, хто зазнає страждань у Херсоні. Волонтери везуть тварин з Херсонщини і чекають на звільнення вольєрів у нашому притулку», – написали на сторінці Центру.

Наразі в притулку – 200 собак, додали в Центрі.