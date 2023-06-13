Харківський притулок готовий приймати тварин з Херсона, але місць майже немає
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”
У КП «Центр поводження з тваринами» просять забирати собак з міського притулку, щоб звільнити місця для врятованих тварин з Херсона.
Харківський міський притулок готовий приймати тварин, які залишилися без домівки в результаті підриву Каховської ГЕС, повідомили на сторінці Центру у Facebook.
«Але місць для собак майже немає. Давайте об’єднаємо зусилля! Заберіть собак з харківського міського притулку в родини – це звільнить місця для тих, хто зазнає страждань у Херсоні. Волонтери везуть тварин з Херсонщини і чекають на звільнення вольєрів у нашому притулку», – написали на сторінці Центру.
Наразі в притулку – 200 собак, додали в Центрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 11:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» просять забирати собак з міського притулку, щоб звільнити місця для врятованих тварин з Херсона.".