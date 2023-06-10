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Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона

Суспільство 16:02   10.06.2023
Оксана Горун
Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона

Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує працювати в Херсоні. Тварин, чиї господарі не знайшлися, відправляють у безпечні місця – на перетримку.

П’ять таких врятованих псів – уже у Харкові. Для них шукають сім’ї.

Вчора до нас надійшло п’ять тваринок із Херсона. Усіх їх ми обстежили, у всіх них були кліщі, вони отримали необхідні препарати. На даний момент усі тваринки себе дуже добре почувають. Для них потрібна перетримка домашня з умовами адаптації, бо тварини пережили дуже великий стрес. До того моменту, поки ми не знайдемо  їх старих або для них нових господарів, маємо допомогти їм адаптуватися“, – розповіли харківські рятувальники.

У відео вони представили кожного з вихованців, який шукає тимчасову (а можливо, й постійну) родину.

Читайте також: Зооволонтери з Харкова знайшли талісман, рятуючи тварин у Херсоні (відео)

Охочих допомогти врятованим собакам просять дзвонити: (066) 489 45 75.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує працювати в Херсоні. Тварин, чиї господарі не знайшлися, відправляють у безпечні місця – на перетримку".