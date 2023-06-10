Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона

Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує працювати в Херсоні. Тварин, чиї господарі не знайшлися, відправляють у безпечні місця – на перетримку.

П’ять таких врятованих псів – уже у Харкові. Для них шукають сім’ї.

“Вчора до нас надійшло п’ять тваринок із Херсона. Усіх їх ми обстежили, у всіх них були кліщі, вони отримали необхідні препарати. На даний момент усі тваринки себе дуже добре почувають. Для них потрібна перетримка домашня з умовами адаптації, бо тварини пережили дуже великий стрес. До того моменту, поки ми не знайдемо їх старих або для них нових господарів, маємо допомогти їм адаптуватися“, – розповіли харківські рятувальники.

У відео вони представили кожного з вихованців, який шукає тимчасову (а можливо, й постійну) родину.

Охочих допомогти врятованим собакам просять дзвонити: (066) 489 45 75.