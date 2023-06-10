Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона
Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує працювати в Херсоні. Тварин, чиї господарі не знайшлися, відправляють у безпечні місця – на перетримку.
П’ять таких врятованих псів – уже у Харкові. Для них шукають сім’ї.
“Вчора до нас надійшло п’ять тваринок із Херсона. Усіх їх ми обстежили, у всіх них були кліщі, вони отримали необхідні препарати. На даний момент усі тваринки себе дуже добре почувають. Для них потрібна перетримка домашня з умовами адаптації, бо тварини пережили дуже великий стрес. До того моменту, поки ми не знайдемо їх старих або для них нових господарів, маємо допомогти їм адаптуватися“, – розповіли харківські рятувальники.
У відео вони представили кожного з вихованців, який шукає тимчасову (а можливо, й постійну) родину.
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Охочих допомогти врятованим собакам просять дзвонити: (066) 489 45 75.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 16:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує працювати в Херсоні. Тварин, чиї господарі не знайшлися, відправляють у безпечні місця – на перетримку".