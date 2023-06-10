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Харьковские спасатели животных ищут убежище для пяти собак из Херсона (видео)

Общество 16:02   10.06.2023
Оксана Горун
Харьковские спасатели животных ищут убежище для пяти собак из Херсона (видео) Фото: скрин

Команда «Спасение животных Харьков» продолжает работать в Херсоне. Животных, чьи хозяева не нашлись, отправляют в безопасные места — на передержку.

Пять таких спасенных псов — уже в Харькове. Для них ищут семьи.

«Вчера к нам поступило пять животных из Херсона. Всех их мы обследовали, у них были клещи, они получили необходимые препараты. На данный момент все животные себя очень хорошо чувствуют. Для них нужна домашняя передержка с условиями адаптации, потому что животные пережили очень большой стресс. До тех пор, пока мы не найдем их старых или для них новых хозяев, необходимо помочь им адаптироваться», — рассказали харьковские спасатели.

В видео они представили каждого из питомцев, который ищет временную (а возможно, и постоянную) семью.

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Желающих помочь спасенным собакам просят звонить: (066) 489 45 75.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда «Спасение животных Харьков» продолжает работать в Херсоне. Животных, чьи хозяева не нашлись, отправляют в безопасные места — на передержку".