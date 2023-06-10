Харьковские спасатели животных ищут убежище для пяти собак из Херсона (видео)
Команда «Спасение животных Харьков» продолжает работать в Херсоне. Животных, чьи хозяева не нашлись, отправляют в безопасные места — на передержку.
Пять таких спасенных псов — уже в Харькове. Для них ищут семьи.
«Вчера к нам поступило пять животных из Херсона. Всех их мы обследовали, у них были клещи, они получили необходимые препараты. На данный момент все животные себя очень хорошо чувствуют. Для них нужна домашняя передержка с условиями адаптации, потому что животные пережили очень большой стресс. До тех пор, пока мы не найдем их старых или для них новых хозяев, необходимо помочь им адаптироваться», — рассказали харьковские спасатели.
В видео они представили каждого из питомцев, который ищет временную (а возможно, и постоянную) семью.
Читайте также: Зооволонтеры из Харькова обрели талисман, спасая животных в Херсоне (видео)
Желающих помочь спасенным собакам просят звонить: (066) 489 45 75.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковские спасатели животных ищут убежище для пяти собак из Херсона (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 16:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда «Спасение животных Харьков» продолжает работать в Херсоне. Животных, чьи хозяева не нашлись, отправляют в безопасные места — на передержку".