На Харьковщине разоблачили экс-полицейскую, работавшую на РФ за 43 тыс рублей

На Харьковщине экс-полицейская перешла на сторону врага и стремительно «продвигалась по карьерной лестнице» у оккупантов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Шевченково бывшая старшая инспекторка сектора кадрового обеспечения Купянского ГУНП в области по собственной инициативе перешла на сторону врага.

Женщина добровольно вступила в должность «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» в так называемом УВД ВГА Харьковской области.

Экс-полицейская за «служение» российским захватчикам за месяц работы получила 43 000 российских рублей. В следующем месяце оккупанты даже повысили коллаборантке заработную плату на 2 тысячи рублей.

Впоследствии обвиняемая стала уже «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2».

Женщина обвиняется по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ее будут судить заочно.