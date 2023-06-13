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На Харьковщине разоблачили экс-полицейскую, работавшую на РФ за 43 тыс рублей

Общество 13:20   13.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили экс-полицейскую, работавшую на РФ за 43 тыс рублей Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине экс-полицейская перешла на сторону врага и стремительно «продвигалась по карьерной лестнице» у оккупантов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Шевченково бывшая старшая инспекторка сектора кадрового обеспечения Купянского ГУНП в области по собственной инициативе перешла на сторону врага.

Женщина добровольно вступила в должность «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» в так называемом УВД ВГА Харьковской области.

Экс-полицейская за «служение» российским захватчикам за месяц работы получила 43 000 российских рублей. В следующем месяце оккупанты даже повысили коллаборантке заработную плату на 2 тысячи рублей.

Впоследствии обвиняемая стала уже «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2».

Женщина обвиняется по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ее будут судить заочно.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине экс-полицейская перешла на сторону врага и стремительно «продвигалась по карьерной лестнице» у оккупантов.".