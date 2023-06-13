На Харьковщине разоблачили экс-полицейскую, работавшую на РФ за 43 тыс рублей
На Харьковщине экс-полицейская перешла на сторону врага и стремительно «продвигалась по карьерной лестнице» у оккупантов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Шевченково бывшая старшая инспекторка сектора кадрового обеспечения Купянского ГУНП в области по собственной инициативе перешла на сторону врага.
Женщина добровольно вступила в должность «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» в так называемом УВД ВГА Харьковской области.
Экс-полицейская за «служение» российским захватчикам за месяц работы получила 43 000 российских рублей. В следующем месяце оккупанты даже повысили коллаборантке заработную плату на 2 тысячи рублей.
Впоследствии обвиняемая стала уже «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2».
Женщина обвиняется по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ее будут судить заочно.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине экс-полицейская перешла на сторону врага и стремительно «продвигалась по карьерной лестнице» у оккупантов.".