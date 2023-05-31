На Харьковщине экс-полицейская «сливала» оккупантам данные о своих коллегах

Экс-полицейскую с Харьковщины подозревают в госизмене. Женщина трудоустроилась в «народную милицию» оккупантов и передала военным РФ сведения об оружии у своих коллег.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации Изюма украинская правоохранительница перешла на сторону врага. Женщина начала работать на оккупантов.

Сначала предательница выполняла функции «полицейской» по законодательству РФ, а именно принимала и регистрировала заявления о преступлениях, организовывала взаимодействие незаконно созданного органа с другими подразделениями оккупационной администрации.

Подтвердив свою приверженность «новой власти», подозреваемая получила должность «оперативной дежурной части Отделения полиции № 2 Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области», добавили в прокуратуре.

После этого женщина передала оккупантам сведения о бывших сотрудниках, которые получили табельное огнестрельное оружие.

Для общения с военными РФ оккупанты доставили в «народную милицию» женщину, которая ранее была непосредственной начальницей подозреваемой. Предательница начала агитировать ее к сотрудничеству с «новыми властями». Женщина сообщила, что она не будет работать на врагов.

После этого захватчики завели женщину в отдельное помещение. Она пыталась заверить оккупантов, что табельного оружия у нее нет. Затем в помещение зашла предательница и заявила, что женщина лжет и в очередной раз подчеркнула, что нужно сделать «правильный выбор». Однако в очередной раз подозреваемая-предательница получила отказ.

Экс-полицейской заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.