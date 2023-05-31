Похищал и пытал гражданских на Изюмщине: СБУ установила личность военного РФ

Правоохранители установили личность еще одного российского военного преступника, который отдавал приказы пытать гражданское население во время оккупации части Харьковщины.

Преступником оказался 30-летний Павел Каширский, старший оперуполномоченный отдела УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Установлено, что на оккупированных территориях преступник совместно с другими военными РФ занимался поиском людей, свободно выражающих проукраинскую позицию, в частности, бывших и действующих работников правоохранительных органов и органов местного самоуправления.

Захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их, добавили в СБУ.

Во время допросов военные РФ применяли физическую силу, угрожали лишением жизни, пытали электротоком, имитировали расстрел, допрашивали и принуждали к негласному сотрудничеству с ФСБ РФ.

Злоумышленник лично участвовал в допросах украинцев и пытался выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках терробороны.

«Также в деятельность преступника входили защита от «провокационных и террористических угроз» и информационно-пропагандистское сопровождение. Согласно обнаруженным документам, он установил 26 украинских патриотов, которые помогали нашим военным наводить артиллерию и передавали данные о дислокации подразделений ВС РФ», — добавили в СБУ.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.