Викрадав і катував цивільних на Ізюмщині: СБУ встановила особу військового РФ

Правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківщини.

Злочинцем виявився 30-річний Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу УФСБ Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що на окупованих територіях злочинець спільно з іншими військовими РФ займався пошуком осіб, які вільно висловлюють проукраїнську позицію, зокрема працівників правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування.

Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх, додали в СБУ.

Під час допитів військові РФ застосували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, допитували та примушували до негласної співпраці з ФСБ РФ.

Зловмисник особисто брав участь у допитах українців і намагався вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників тероборони.

«Також до діяльності злочинця входили захист від “провокаційних і терористичних загроз” та інформаційно-пропагандистський супровід. Згідно з виявленими документами, він встановив 26 українських патріотів, які допомагали нашим військовим наводити артилерію та передавали дані про дислокацію підрозділів ЗС РФ», – додали в СБУ.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.