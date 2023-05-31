Викрадав і катував цивільних на Ізюмщині: СБУ встановила особу військового РФ
Правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківщини.
Злочинцем виявився 30-річний Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу УФСБ Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Встановлено, що на окупованих територіях злочинець спільно з іншими військовими РФ займався пошуком осіб, які вільно висловлюють проукраїнську позицію, зокрема працівників правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування.
Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх, додали в СБУ.
Під час допитів військові РФ застосували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, допитували та примушували до негласної співпраці з ФСБ РФ.
Зловмисник особисто брав участь у допитах українців і намагався вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників тероборони.
«Також до діяльності злочинця входили захист від “провокаційних і терористичних загроз” та інформаційно-пропагандистський супровід. Згідно з виявленими документами, він встановив 26 українських патріотів, які допомагали нашим військовим наводити артилерію та передавали дані про дислокацію підрозділів ЗС РФ», – додали в СБУ.
Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківщини.".