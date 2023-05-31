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На Харківщині експоліцейська «зливала» окупантам дані про своїх колег

Суспільство 14:47   31.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині експоліцейська «зливала» окупантам дані про своїх колег Фото: Харківська обласна прокуратура

Експоліцейську з Харківщини підозрюють у держзраді. Жінка працевлаштувалась до «народної міліції» окупантів та передала військовим РФ відомості про зброю у своїх колег.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації Ізюма українська правоохоронниця перейшла на бік ворога. Жінка почала працювати на окупантів.

Спочатку зрадниця виконувала функції «поліцейської» за законодавством РФ, а саме приймала та реєструвала заяви про злочини, організовувала взаємодію незаконно створеного органу з іншими підрозділами окупаційної адміністрації.

Підтвердивши свою відданість «новій владі», підозрювана отримала посаду «оперативного дежурной части Отделения полиции № 2 Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области», додали у прокуратурі.

Після цього жінка передала окупантам відомості про колишніх співробітників, які отримали табельну вогнепальну зброю.

Для спілкування з військовими РФ окупанти доставили до «народної міліції» жінку, яка була безпосередньою начальницею підозрюваної. Зрадниця почала агітувати її до співпраці з «новою владою». Жінка повідомила, що вона не піде працювати на ворогів.

Після цього окупанти завели жінку до окремого приміщення. Вона намагалася запевнити загарбників, що табельної зброї у неї немає. Потім до приміщення зайшла зрадниця та заявила, що жінка бреше і вкотре наголосила, що потрібно зробити «правильний вибір». Проте вчергове підозрювана-зрадниця отримала відмову.

Експоліцейській заочно повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 14:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експоліцейську з Харківщини підозрюють у держзраді. Жінка працевлаштувалась до «народної міліції» окупантів та передала військовим РФ відомості про зброю у своїх колег.".