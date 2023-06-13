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На Харківщині судитимуть експоліцейську, яка за 43 тис рублів працювала на РФ

Суспільство 13:20   13.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині судитимуть експоліцейську, яка за 43 тис рублів працювала на РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині експоліцейська перейшла на бік ворога та стрімко “просувалася кар’єрними сходами” в окупантів.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Шевченкове колишня старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Куп’янського РВП ГУНП в області з власної ініціативи перейшла на бік ворога.

Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» у так званому «УВД ВГА Харьковской области».

Експоліцейська за «служіння» російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили колаборантці заробітну плату на 2 тисячі рублів.

Згодом обвинувачена стала вже «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

Жінку обвинувачують за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Її судитимуть заочно.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині експоліцейська перейшла на бік ворога та стрімко “просувалася кар’єрними сходами” в окупантів.".