На Харківщині судитимуть експоліцейську, яка за 43 тис рублів працювала на РФ
На Харківщині експоліцейська перейшла на бік ворога та стрімко “просувалася кар’єрними сходами” в окупантів.
За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Шевченкове колишня старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Куп’янського РВП ГУНП в області з власної ініціативи перейшла на бік ворога.
Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» у так званому «УВД ВГА Харьковской области».
Експоліцейська за «служіння» російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили колаборантці заробітну плату на 2 тисячі рублів.
Згодом обвинувачена стала вже «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».
Жінку обвинувачують за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Її судитимуть заочно.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині експоліцейська перейшла на бік ворога та стрімко “просувалася кар’єрними сходами” в окупантів.".