На всех объектах централизованного водоснабжения Харьковщины нашли нарушения
С начала года в Харьковской области специалисты Госпродпотребслужбы проверили 82 объекта централизованного, 327 объектов децентрализованного водоснабжения и один объект водоотведения. Нарушения санитарного законодательства обнаружили на 82 (100%) объектах централизованного и 303 (92,6%) объектах децентрализованного водоснабжения.
Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
«С целью устранения выявленных нарушений выдано 63 предписания, направлено 194 письма с предложениями и соответствующими разъяснениями в органы местного самоуправления и балансодержателям. Инициировано проведение 22 заседаний местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса обеспечения населения качественным питьевым водоснабжением», — говорится в публикации.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что в регионе усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектами водоснабжения и водоотведения. Цель — предотвратить возникновение и распространение инфекционных болезней.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года в Харьковской области специалисты Госпродпотребслужбы проверили 82 объекта централизованного, 327 объектов децентрализованного водоснабжения и один объект водоотведения. Нарушения санитарного законодательства обнаружили на 82 (100%) объектах централизованного и 303 (92,6%) объектах децентрализованного водоснабжения.".