На всіх об’єктах централізованого водопостачання Харківщини знайшли порушення

З початку року в Харківській області фахівці Держпродспоживслужби перевірили 82 об’єкти централізованого, 327 об’єктів децентралізованого водопостачання та один об’єкт водовідведення. Порушення санітарного законодавства виявили на 82 (100%) об’єктах централізованого та 303 (92,6%) об’єктах децентралізованого водопостачання.

Про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

«З метою усунення виявлених порушень видано 63 приписи, направлено 194 листи з пропозиціями та роз’ясненнями до органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів. Ініційовано проведення 22 засідань місцевих комісій з питань ТЕБ та НС для розгляду питання забезпечення населення якісним питним водопостачанням», – йдеться в публікації.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що у регіоні посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами водопостачання та водовідведення. Мета – запобігти виникненню та поширенню інфекційних хвороб.