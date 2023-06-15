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На всіх об’єктах централізованого водопостачання Харківщини знайшли порушення

Суспільство 20:34   15.06.2023
Олена Нагорна
На всіх об’єктах централізованого водопостачання Харківщини знайшли порушення

З початку року в Харківській області фахівці Держпродспоживслужби перевірили 82 об’єкти централізованого, 327 об’єктів децентралізованого водопостачання та один об’єкт водовідведення. Порушення санітарного законодавства виявили на 82 (100%) об’єктах централізованого та 303 (92,6%) об’єктах децентралізованого водопостачання.

Про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

«З метою усунення виявлених порушень видано 63 приписи, направлено 194 листи з пропозиціями та роз’ясненнями до органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів. Ініційовано проведення 22 засідань місцевих комісій з питань ТЕБ та НС для розгляду питання забезпечення населення якісним питним водопостачанням», – йдеться в публікації.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що у регіоні посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами водопостачання та водовідведення. Мета – запобігти виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 20:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в Харківській області фахівці Держпродспоживслужби перевірили 82 об’єкти централізованого, 327 об’єктів децентралізованого водопостачання та один об’єкт водовідведення. Порушення санітарного законодавства виявили на 82 (100%) об’єктах централізованого та 303 (92,6%) об’єктах децентралізованого водопостачання.".