Зростання кількості інфекційних захворювань фіксують на Харківщині
Кількість інфекційних захворювань на Харківщині зросла за останні 5 місяців майже на 35%. 1367 випадків цього року в порівнянні з 1014 випадками минулого року. Але справа не у спалаху, а у достовірності обліку порівняно з минулим роком, повідомила на брифінгу завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тетяна Карлова.
«Якщо ми відкинемо грип і гострі респіраторні інфекції, то у нас зареєстровано 1367 випадків інфекційних захворювань проти 1014. Тобто ми маємо зростання на майже 35 %. Чим обумовлена це зростання? Загальний відсоток перехворілого інфекційними хворобами населення склав 2% проти 4%. Питома вага дитячого населення майже на рівні минулого року. 32% – це саме діти. На сьогодні усі заклади охорони здоров’я надають екстрене повідомлення, за якими обліковуються інфекційні захворювання. Багато людей вже повернулася до Харкова і до районів області. Покращились навіть діагностика, тому що є звернення людей до медичної допомоги, якої вони не мали у минулому році», – повідомила Тетяна Карлова.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 18:16;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість інфекційних захворювань на Харківщині зросла за останні 5 місяців майже на 35%. 1367 випадків цього року в порівнянні з 1014 випадками минулого року. Але справа не у спалаху, а у достовірності обліку порівняно з минулим роком, повідомила на брифінгу завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тетяна Карлова.".