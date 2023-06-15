Зростання кількості інфекційних захворювань фіксують на Харківщині

Кількість інфекційних захворювань на Харківщині зросла за останні 5 місяців майже на 35%. 1367 випадків цього року в порівнянні з 1014 випадками минулого року. Але справа не у спалаху, а у достовірності обліку порівняно з минулим роком, повідомила на брифінгу завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тетяна Карлова.

«Якщо ми відкинемо грип і гострі респіраторні інфекції, то у нас зареєстровано 1367 випадків інфекційних захворювань проти 1014. Тобто ми маємо зростання на майже 35 %. Чим обумовлена це зростання? Загальний відсоток перехворілого інфекційними хворобами населення склав 2% проти 4%. Питома вага дитячого населення майже на рівні минулого року. 32% – це саме діти. На сьогодні усі заклади охорони здоров’я надають екстрене повідомлення, за якими обліковуються інфекційні захворювання. Багато людей вже повернулася до Харкова і до районів області. Покращились навіть діагностика, тому що є звернення людей до медичної допомоги, якої вони не мали у минулому році», – повідомила Тетяна Карлова.