Рост количества инфекционных заболеваний фиксируют на Харьковщине (видео)

Количество инфекционных заболеваний на Харьковщине выросло за последние 5 месяцев почти на 35%. 1367 случаев в этом году по сравнению с 1014 случаями в прошлом году. Но дело не в вспышке, а в достоверности учета по сравнению с прошлым годом, сообщила на брифинге заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней ГУ Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины Татьяна Карлова.

«Если мы отбросим грипп и острые респираторные инфекции, то у нас зарегистрировано 1367 случаев инфекционных заболеваний против 1014. То есть мы имеем рост почти на 35%. Чем обусловлен этот рост? Общий процент переболевшего инфекционными болезнями населения составил 2% против 4%. Удельный вес детского населения почти на уровне прошлого года. 32% – это именно дети. На сегодня все учреждения здравоохранения предоставляют экстренное сообщение, по которому учитываются инфекционные заболевания. Многие уже вернулись в Харьков и в районы области. Улучшились даже диагностика, потому что люди обращаются за медицинской помощью, которой у них не было в прошлом году», — сообщила Татьяна Карлова, заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней ГУ Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.