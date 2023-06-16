Live
  • Пятница 16.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

На Харьковщине засеяна половина тех полей, которые обрабатывались до войны

Общество 13:38   16.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине засеяна половина тех полей, которые обрабатывались до войны Фото: пресс-служба ХОВА

В Харьковской области засеяна лишь половина тех земель, которые обрабатывались до полномасштабного вторжения РФ. 570 тыс га – заминированы.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов. Он также добавил, что в области около 170 тыс га лесов также заминированы.

«Это не окончательная цифра. Потому что еще 2% области у нас находятся в оккупации, и не во всех районах проведено должным образом обследование. Ни гектара земли мы не потеряем, это вопрос времени. Оно все равно будет разминировано. Это вопрос лет, не одного года», – отметил Иванов.

Читайте также: На Харьковщине засеяли почти 680 га полей: данные ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Граница держится надежно» — ХОВА о попытках проникновения ДРГ на Харьковщину
«Граница держится надежно» — ХОВА о попытках проникновения ДРГ на Харьковщину
16.06.2023
Убил за замечание в комендантский час: в Харькове приговорили преступника
Убил за замечание в комендантский час: в Харькове приговорили преступника
16.06.2023
Знаменитая белка из харьковского парка обзавелась семьей (видео)
Знаменитая белка из харьковского парка обзавелась семьей (видео)
16.06.2023
Тревога по всей Украине: на Харьковщине — угроза применения баллистики
Тревога по всей Украине: на Харьковщине — угроза применения баллистики
16.06.2023
В Харькове предприниматель на неоформленной земле возвела магазин и ветклинику
В Харькове предприниматель на неоформленной земле возвела магазин и ветклинику
16.06.2023
На Харьковщине 27-летняя женщина может получить пожизненное за работу на врага
На Харьковщине 27-летняя женщина может получить пожизненное за работу на врага
16.06.2023

Новости по теме:

13:13
«Граница держится надежно» — ХОВА о попытках проникновения ДРГ на Харьковщину
11:22
На Харьковщине засеяли почти 680 га полей: данные ХОВА
10:08
ООН проанализирует заминирование полей на Харьковщине с помощью спутников
09:50
На Харьковщине уничтожают противотанковую мину: будет громко
19:02
Впервые за два года бешеная лиса напала на человека на Харьковщине (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине засеяна половина тех полей, которые обрабатывались до войны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области засеяна лишь половина тех земель, которые обрабатывались до полномасштабного вторжения РФ. 570 тыс га – заминированы.".