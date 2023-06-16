На Харьковщине засеяна половина тех полей, которые обрабатывались до войны
Фото: пресс-служба ХОВА
В Харьковской области засеяна лишь половина тех земель, которые обрабатывались до полномасштабного вторжения РФ. 570 тыс га – заминированы.
Об этом в эфире нацмарафона рассказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов. Он также добавил, что в области около 170 тыс га лесов также заминированы.
«Это не окончательная цифра. Потому что еще 2% области у нас находятся в оккупации, и не во всех районах проведено должным образом обследование. Ни гектара земли мы не потеряем, это вопрос времени. Оно все равно будет разминировано. Это вопрос лет, не одного года», – отметил Иванов.
Читайте также: На Харьковщине засеяли почти 680 га полей: данные ХОВА
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине засеяна половина тех полей, которые обрабатывались до войны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области засеяна лишь половина тех земель, которые обрабатывались до полномасштабного вторжения РФ. 570 тыс га – заминированы.".