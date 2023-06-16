На Харьковщине засеяна половина тех полей, которые обрабатывались до войны

В Харьковской области засеяна лишь половина тех земель, которые обрабатывались до полномасштабного вторжения РФ. 570 тыс га – заминированы.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов. Он также добавил, что в области около 170 тыс га лесов также заминированы.

«Это не окончательная цифра. Потому что еще 2% области у нас находятся в оккупации, и не во всех районах проведено должным образом обследование. Ни гектара земли мы не потеряем, это вопрос времени. Оно все равно будет разминировано. Это вопрос лет, не одного года», – отметил Иванов.