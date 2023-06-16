На Харківщині засіяно лише половину тих полів, які оброблялися до війни – ХОВА

У Харківській області наразі засіяна половина тих земель, які оброблялися до початку повномасштабного вторгнення РФ. 570 тис га – заміновані.

Про це в етері нацмарафону розповів заступник голови ХОВА Євген Іванов. Він також додав, що в області близько 170 тис га лісів теж заміновані.

«Це не остаточна цифра. Тому, що ще 2% області у нас знаходяться в окупації, і не у всіх районах проведено належним чином обстеження. Жодного гектара землі ми не втратимо, це питання часу. Воно все одно буде розміновано. Це питання років, не одного року», – зазначив Іванов.