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На Харківщині засіяно лише половину тих полів, які оброблялися до війни – ХОВА

Суспільство 13:38   16.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині засіяно лише половину тих полів, які оброблялися до війни – ХОВА Фото: ХОВА

У Харківській області наразі засіяна половина тих земель, які оброблялися до початку повномасштабного вторгнення РФ. 570 тис га – заміновані.

Про це в етері нацмарафону розповів заступник голови ХОВА Євген Іванов. Він також додав, що в області близько 170 тис га лісів теж заміновані.

«Це не остаточна цифра. Тому, що ще 2% області у нас знаходяться в окупації, і не у всіх районах проведено належним чином обстеження. Жодного гектара землі ми не втратимо, це питання часу. Воно все одно буде розміновано. Це питання років, не одного року», – зазначив Іванов.

Читайте також: На Харківщині засіяли майже 680 га полів: дані ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі засіяна половина тих земель, які оброблялися до початку повномасштабного вторгнення РФ. 570 тис га – заміновані.".