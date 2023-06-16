На Харківщині засіяно лише половину тих полів, які оброблялися до війни – ХОВА
Фото: ХОВА
У Харківській області наразі засіяна половина тих земель, які оброблялися до початку повномасштабного вторгнення РФ. 570 тис га – заміновані.
Про це в етері нацмарафону розповів заступник голови ХОВА Євген Іванов. Він також додав, що в області близько 170 тис га лісів теж заміновані.
«Це не остаточна цифра. Тому, що ще 2% області у нас знаходяться в окупації, і не у всіх районах проведено належним чином обстеження. Жодного гектара землі ми не втратимо, це питання часу. Воно все одно буде розміновано. Це питання років, не одного року», – зазначив Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі засіяна половина тих земель, які оброблялися до початку повномасштабного вторгнення РФ. 570 тис га – заміновані.".