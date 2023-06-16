В Харькове может быть слышен взрыв: рядом с городом разминирование

ХОВА предупредила о разминировании в селе Циркуны. Взрыв запланирован в промежутке с 12 до 12:30.

«Проводится разминирование в Харьковском районе. С 12:00 до 12:30 будет осуществлено контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе с. Циркуны», — сообщили в telegram ХОВА.

Ранее в ХОВА предупреждали о планах уничтожения противотанковой мины на территории Чкаловской громады.