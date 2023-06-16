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В Харькове может быть слышен взрыв: рядом с городом разминирование

Общество 11:11   16.06.2023
Оксана Горун
В Харькове может быть слышен взрыв: рядом с городом разминирование

ХОВА предупредила о разминировании в селе Циркуны. Взрыв запланирован в промежутке с 12 до 12:30.

«Проводится разминирование в Харьковском районе. С 12:00 до 12:30 будет осуществлено контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе с. Циркуны», — сообщили в telegram ХОВА.

  • Читайте также: Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар

    • Ранее в ХОВА предупреждали о планах уничтожения противотанковой мины на территории Чкаловской громады.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 11:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА предупредила о разминировании в селе Циркуны. Взрыв запланирован в промежутке с 12 до 12:30".