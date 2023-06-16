На Харьковщине уничтожают противотанковую мину: будет громко
С 10:00 до 12:00 на территории Чкаловской громады на Харьковщине проведут контролируемый подрыв.
«В районе с. Граково Чкаловской громады работают пиротехники. С 10:00 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение противотанковой мины», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 12:00 на территории Чкаловской громады на Харьковщине проведут контролируемый подрыв".