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На Харьковщине уничтожают противотанковую мину: будет громко

Общество 09:50   16.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине уничтожают противотанковую мину: будет громко

С 10:00 до 12:00 на территории Чкаловской громады на Харьковщине проведут контролируемый подрыв.

«В районе с. Граково Чкаловской громады работают пиротехники. С 10:00 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение противотанковой мины», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 12:00 на территории Чкаловской громады на Харьковщине проведут контролируемый подрыв".