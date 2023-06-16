На Харьковщине уничтожают противотанковую мину: будет громко

С 10:00 до 12:00 на территории Чкаловской громады на Харьковщине проведут контролируемый подрыв.

«В районе с. Граково Чкаловской громады работают пиротехники. С 10:00 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение противотанковой мины», — предупредили в ХОВА.

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