На Харківщині знищують протитанкову міну: буде гучно

З 10:00 до 12:00 на території Чкалівської громади на Харківщині проведуть контрольований підрив.

“У районі с. Гракове Чкалівської громади працюють піротехніки. З 10:00 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення протитанкової міни”, – попередили у ХОВА.