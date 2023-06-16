На Харківщині знищують протитанкову міну: буде гучно
З 10:00 до 12:00 на території Чкалівської громади на Харківщині проведуть контрольований підрив.
“У районі с. Гракове Чкалівської громади працюють піротехніки. З 10:00 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення протитанкової міни”, – попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 12:00 на території Чкалівської громади на Харківщині проведуть контрольований підрив".