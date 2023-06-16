У Харкові може бути чутно вибух: поряд із містом розмінування

ХОВА попередила про розмінування у селі Циркуни. Вибух запланований у проміжку з 12 до 12:30.

“Проводиться розмінування у Харківському районі. З 12:00 до 12:30 буде здійснено контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі с. Циркуни“, – повідомили в телеграмі ХОВА.

Раніше у ХОВА попереджали про плани знищення протитанкової міни на території Чкалівської громади.