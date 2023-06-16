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У Харкові може бути чутно вибух: поряд із містом розмінування

Суспільство 11:11   16.06.2023
Оксана Горун
У Харкові може бути чутно вибух: поряд із містом розмінування

ХОВА попередила про розмінування у селі Циркуни. Вибух запланований у проміжку з 12 до 12:30.

Проводиться розмінування у Харківському районі. З 12:00 до 12:30 буде здійснено контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі с. Циркуни“, – повідомили в телеграмі ХОВА.

  • Читайте також: Харків’яни чули вибух перед тривогою: Мельник повідомив, що ворог завдав удару

    • Раніше у ХОВА попереджали про плани знищення протитанкової міни на території Чкалівської громади.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 11:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА попередила про розмінування у селі Циркуни. Вибух запланований у проміжку з 12 до 12:30".