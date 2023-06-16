У Харкові може бути чутно вибух: поряд із містом розмінування
ХОВА попередила про розмінування у селі Циркуни. Вибух запланований у проміжку з 12 до 12:30.
“Проводиться розмінування у Харківському районі. З 12:00 до 12:30 буде здійснено контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі с. Циркуни“, – повідомили в телеграмі ХОВА.
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Раніше у ХОВА попереджали про плани знищення протитанкової міни на території Чкалівської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА попередила про розмінування у селі Циркуни. Вибух запланований у проміжку з 12 до 12:30".