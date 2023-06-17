Харьковский Kraken получил грузовик, принадлежавший шведским военным (фото)

Грузовик «Scania» теперь будет служить харьковскому спецподразделению «Kraken»на фронте.

Полноприводная «Scania» с отсеком для перевозки людей и краном-манипулятором усилит танковое подразделение защитников. Об этом сообщили в ХОВА.

Технику передадут спецподразделению ГУ разведки Министерства обороны Украины «Kraken».

По данным ХОВА, скандинавские благотворители откликнулись на конкретный запрос украинских волонтеров и бесплатно передали автомобиль «Scania», когда-то принадлежавший шведским ВС.

«Военные отмечают, что это мощный автомобиль, способный в боевых условиях доставить на линию фронта боеприпасы и военных. Поскольку грузовик оборудован краном-манипулятором, погрузка и разгрузка вооружения и боеприпасов проходит быстро и автоматизированно. Кроме того, шведские партнеры передали нашим военным мобильный генератор, который также пригодится бойцам в полевых условиях», — отметили в ОВА.