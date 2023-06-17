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Харьковский Kraken получил грузовик, принадлежавший шведским военным (фото)

Общество 21:38   17.06.2023
Виктория Яковенко
Харьковский Kraken получил грузовик, принадлежавший шведским военным (фото) Фото: ХОВА

Грузовик «Scania» теперь будет служить харьковскому спецподразделению «Kraken»на фронте.

Полноприводная «Scania» с отсеком для перевозки людей и краном-манипулятором усилит танковое подразделение защитников. Об этом сообщили в ХОВА.

Технику передадут спецподразделению ГУ разведки Министерства обороны Украины «Kraken».

По данным ХОВА, скандинавские благотворители откликнулись на конкретный запрос украинских волонтеров и бесплатно передали автомобиль «Scania», когда-то принадлежавший шведским ВС.

«Военные отмечают, что это мощный автомобиль, способный в боевых условиях доставить на линию фронта боеприпасы и военных. Поскольку грузовик оборудован краном-манипулятором, погрузка и разгрузка вооружения и боеприпасов проходит быстро и автоматизированно. Кроме того, шведские партнеры передали нашим военным мобильный генератор, который также пригодится бойцам в полевых условиях», — отметили в ОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 21:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грузовик «Scania» теперь будет служить харьковскому спецподразделению «Kraken»на фронте.".