Харьковский Kraken получил грузовик, принадлежавший шведским военным (фото)
Грузовик «Scania» теперь будет служить харьковскому спецподразделению «Kraken»на фронте.
Полноприводная «Scania» с отсеком для перевозки людей и краном-манипулятором усилит танковое подразделение защитников. Об этом сообщили в ХОВА.
Технику передадут спецподразделению ГУ разведки Министерства обороны Украины «Kraken».
По данным ХОВА, скандинавские благотворители откликнулись на конкретный запрос украинских волонтеров и бесплатно передали автомобиль «Scania», когда-то принадлежавший шведским ВС.
«Военные отмечают, что это мощный автомобиль, способный в боевых условиях доставить на линию фронта боеприпасы и военных. Поскольку грузовик оборудован краном-манипулятором, погрузка и разгрузка вооружения и боеприпасов проходит быстро и автоматизированно. Кроме того, шведские партнеры передали нашим военным мобильный генератор, который также пригодится бойцам в полевых условиях», — отметили в ОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 21:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грузовик «Scania» теперь будет служить харьковскому спецподразделению «Kraken»на фронте.".