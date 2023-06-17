Харківський Kraken отримав вантажівку, що належала шведським військовим (фото)

Вантажівка “Scania” тепер служитиме харківському спецпідрозділу “Kraken” на фронті.

Повнопривідна “Scania” із відсіком для перевезення людей та краном-маніпулятором посилить танковий підрозділ захисників. Про це повідомили у ХОВА.

Техніку передадуть спецпідрозділу ГУ розвідки Міністерства оборони України Kraken.

За даними ХОВА, скандинавські благодійники відгукнулися на конкретний запит українських волонтерів та безкоштовно передали автомобіль «Scania», який колись належав шведським ЗС.

«Військові зазначають, що це потужний автомобіль, який здатний у бойових умовах доставити на лінію фронту боєприпаси та військових. Оскільки вантажівка обладнана краном-маніпулятором, завантаження та розвантаження озброєння й боєприпасів проходить швидко та автоматизовано. Окрім того, шведські партнери передали нашим військовим мобільний генератор, який також стане бійцям у нагоді в польових умовах», – зазначили в ОВА.