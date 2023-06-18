Раненый в Липцах и обстрелы Купянска: прокуратура показала разрушения (фото)

35-летний житель Липцев ранен в результате вражеского обстрела села из миномета около 15:00 18 июня.

Также повреждены жилые дома и автомобили, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме этого, в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Там повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура