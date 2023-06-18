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Раненый в Липцах и обстрелы Купянска: прокуратура показала разрушения (фото)

Происшествия 21:15   18.06.2023
Елена Нагорная
Раненый в Липцах и обстрелы Купянска: прокуратура показала разрушения (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

35-летний житель Липцев ранен в результате вражеского обстрела села из миномета около 15:00 18 июня.

Также повреждены жилые дома и автомобили, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме этого, в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Там повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 21:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний житель Липцев ранен в результате вражеского обстрела села из миномета около 15:00 18 июня.".