Раненый в Липцах и обстрелы Купянска: прокуратура показала разрушения (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
35-летний житель Липцев ранен в результате вражеского обстрела села из миномета около 15:00 18 июня.
Также повреждены жилые дома и автомобили, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Кроме этого, в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Там повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний житель Липцев ранен в результате вражеского обстрела села из миномета около 15:00 18 июня.".