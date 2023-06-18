Поранений у Липцях та обстріли Куп’янська: прокуратура показала руйнування

35-річного мешканця Липців поранено внаслідок ворожого обстрілу села з міномета близько 15:00 18 червня.

Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Окрім цього, протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Там пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди та автомобілі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура