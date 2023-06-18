Поранений у Липцях та обстріли Куп’янська: прокуратура показала руйнування
35-річного мешканця Липців поранено внаслідок ворожого обстрілу села з міномета близько 15:00 18 червня.
Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Окрім цього, протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Там пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди та автомобілі.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 21:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річного мешканця Липців поранено внаслідок ворожого обстрілу села з міномета близько 15:00 18 червня.".