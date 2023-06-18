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Выпускные в Дергачах: аттестаты в убежище, вальс — возле руин (фото, видео)

Общество 22:52   18.06.2023
Елена Нагорная
Выпускные в Дергачах: аттестаты в убежище, вальс — возле руин (фото, видео) Фото: ВВС Украина

В городе Дергачи Харьковской области школьные выпускные провели в детской комнате, расположенной в одном из бомбоубежищ, а вальс танцевали возле руин разбитого россиянами Дома культуры.

В этом году из лицеев Дергачевщины выпустились 325 одиннадцатиклассников. Десятеро получили золотые медали, шестеро — серебряные, рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Приятнее всего поразила инициативность выпускников и педагогических коллективов в подготовке к празднованию, которая в очередной раз подтверждает тезис о том, что сплоченность украинцев не имеет границ!» — отметил Задоренко.


Фото: Дергачевский горсовет

Выпускники Дергачевского лицея №2 танцевали вальс перед разрушенным Домом культуры, говорится в репортаже «ТСН».


Фото: ВВС Украина

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 22:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области школьные выпускные провели в детской комнате, расположенной в одном из бомбоубежищ, а вальс танцевали возле руин разбитого россиянами Дома культуры.".