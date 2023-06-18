Выпускные в Дергачах: аттестаты в убежище, вальс — возле руин (фото, видео)
В городе Дергачи Харьковской области школьные выпускные провели в детской комнате, расположенной в одном из бомбоубежищ, а вальс танцевали возле руин разбитого россиянами Дома культуры.
В этом году из лицеев Дергачевщины выпустились 325 одиннадцатиклассников. Десятеро получили золотые медали, шестеро — серебряные, рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Приятнее всего поразила инициативность выпускников и педагогических коллективов в подготовке к празднованию, которая в очередной раз подтверждает тезис о том, что сплоченность украинцев не имеет границ!» — отметил Задоренко.
Фото: Дергачевский горсовет
Выпускники Дергачевского лицея №2 танцевали вальс перед разрушенным Домом культуры, говорится в репортаже «ТСН».
Фото: ВВС Украина
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 22:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области школьные выпускные провели в детской комнате, расположенной в одном из бомбоубежищ, а вальс танцевали возле руин разбитого россиянами Дома культуры.".