Выпускные в Дергачах: аттестаты в убежище, вальс — возле руин (фото, видео)

В городе Дергачи Харьковской области школьные выпускные провели в детской комнате, расположенной в одном из бомбоубежищ, а вальс танцевали возле руин разбитого россиянами Дома культуры.

В этом году из лицеев Дергачевщины выпустились 325 одиннадцатиклассников. Десятеро получили золотые медали, шестеро — серебряные, рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Приятнее всего поразила инициативность выпускников и педагогических коллективов в подготовке к празднованию, которая в очередной раз подтверждает тезис о том, что сплоченность украинцев не имеет границ!» — отметил Задоренко.



Фото: Дергачевский горсовет

Выпускники Дергачевского лицея №2 танцевали вальс перед разрушенным Домом культуры, говорится в репортаже «ТСН».



Фото: ВВС Украина